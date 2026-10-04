Vinte dos 38 mortos no trânsito de Jundiaí entre janeiro e agosto deste ano estavam em motocicletas, o equivalente a 52,6% das vítimas fatais, segundo o Infosiga. Mesmo com a queda de 24% nas mortes gerais em relação a 2025, os acidentes com motos continuam deixando feridos: nos quatro pronto-atendimentos municipais, 698 motociclistas foram atendidos até agosto, alta de 30,5% em um ano. Em setembro, seis motociclistas morreram em diferentes pontos da cidade.

No Hospital São Vicente, 47 motociclistas foram atendidos entre janeiro e agosto, contra 70 no mesmo período de 2025. Segundo o enfermeiro supervisor do pronto-socorro adulto, Fellipe Santos de Oliveira, os acidentes com motos estão entre as principais ocorrências. “As lesões mais frequentes são as fraturas e os traumas em extremidades, como braços e pernas. Também são comuns escoriações e outras lesões decorrentes do impacto e do contato com o solo”, explica.

Um acidente que mudou tudo