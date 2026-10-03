Uma ação voltada à prevenção e à identificação precoce de alterações na visão ampliou o atendimento oftalmológico infantil em Jundiaí. Ao todo, 73 crianças de 0 a 12 anos encaminhadas pela rede municipal de Saúde foram atendidas gratuitamente pelo Instituto Jundiaiense Luiz Braille, em iniciativa realizada em parceria com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).
Os atendimentos ocorreram no dia 19 de setembro e integraram a campanha “De Olho nos Olhinhos”, de conscientização sobre o retinoblastoma, um tipo de câncer ocular que acomete principalmente crianças pequenas. Os pacientes foram previamente agendados pela Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS), da Prefeitura de Jundiaí, conforme o encaminhamento e a organização da rede municipal.
“É uma alegria receber em Jundiaí uma ação da campanha ‘De Olho nos Olhinhos’, que reforça a importância do cuidado com a saúde ocular desde a infância e da identificação precoce de possíveis alterações. Essa parceria soma esforços para garantir atendimento às crianças que aguardam avaliação oftalmológica, ampliando o acesso ao cuidado e fazendo a diferença na vida delas e de suas famílias”, disse o prefeito Gustavo Martinelli.
Segundo a diretora técnica da Reabilitação do Braille, Dra. Milena Villalva, a doença tende a aparecer em crianças até os cinco anos de idade e um dos principais sinais é a leucocoria, popularmente conhecida como “olho de gato”. “Esse sinal é perceptível ao tirar uma foto com flash e a pupila, a parte escura do nosso olho, fica branca. Além disso, podemos citar o estrabismo, dor ocular e movimentos irregulares dos olhos”, afirma a oftalmopediatra.
Na ação, todas as crianças passaram por consulta para avaliação do histórico familiar de doenças oculares, das queixas apresentadas e da acuidade visual. Na sequência, foram realizadas a dilatação das pupilas e o exame de refração.
“Durante a avaliação, é possível verificar alterações oculares que, muitas vezes, os pais não percebem. Quando a criança não enxerga bem em um dos olhos, ela pode apresentar um comportamento normal no dia a dia e, quando diagnosticamos um problema cedo, existe uma grande possibilidade de um tratamento eficaz”, afirma o diretor técnico do Instituto Jundiaiense Luiz Braille, Dr. Everton Lima Gondim.
Além das consultas, o CBO disponibilizou ao Braille 50 óculos, com armações e lentes, destinados às crianças que tiveram indicação de uso. Durante o atendimento, elas foram encaminhadas a um técnico especializado para escolher o modelo e realizar as medidas das lentes. A previsão é que os óculos estejam disponíveis para retirada em 30 dias.
Os sobrinhos de Daiene Silva Gomes, 31 anos, passaram pela primeira vez por uma consulta oftalmológica, após encaminhamento do pediatra. “Durante a consulta, descobrimos que a minha sobrinha de quatro anos vai precisar usar óculos e foi muito bom saber que ela teve a oportunidade de escolher a armação”, disse.
As ações da campanha “De Olho nos Olhinhos” também incluíram uma atividade de orientação aos pais e responsáveis, coordenada pela equipe do Instituto Luiz Braille no dia 26 de setembro, no Maxi Shopping Jundiaí.