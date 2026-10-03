Uma ação voltada à prevenção e à identificação precoce de alterações na visão ampliou o atendimento oftalmológico infantil em Jundiaí. Ao todo, 73 crianças de 0 a 12 anos encaminhadas pela rede municipal de Saúde foram atendidas gratuitamente pelo Instituto Jundiaiense Luiz Braille, em iniciativa realizada em parceria com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

Os atendimentos ocorreram no dia 19 de setembro e integraram a campanha “De Olho nos Olhinhos”, de conscientização sobre o retinoblastoma, um tipo de câncer ocular que acomete principalmente crianças pequenas. Os pacientes foram previamente agendados pela Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS), da Prefeitura de Jundiaí, conforme o encaminhamento e a organização da rede municipal.

“É uma alegria receber em Jundiaí uma ação da campanha ‘De Olho nos Olhinhos’, que reforça a importância do cuidado com a saúde ocular desde a infância e da identificação precoce de possíveis alterações. Essa parceria soma esforços para garantir atendimento às crianças que aguardam avaliação oftalmológica, ampliando o acesso ao cuidado e fazendo a diferença na vida delas e de suas famílias”, disse o prefeito Gustavo Martinelli.