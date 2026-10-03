Quem tem uma consulta com especialista agendada no Núcleo Integrado de Saúde (NIS) já começa a perceber mudanças que buscam tornar o atendimento mais ágil e organizado.
Nesta semana, a Prefeitura de Jundiaí iniciou o envio de lembretes de consultas pelo WhatsApp, permitindo que os pacientes confirmem ou cancelem o atendimento diretamente pelo aplicativo. A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas que vêm ampliando a oferta de consultas e modernizando os processos da unidade.
A nova ferramenta permite ao paciente consultar pelo celular o nome do médico, a data e o horário do atendimento e escolher entre as opções “confirmo presença”, “desconheço essa pessoa” ou “cancelar consulta”. Em caso de cancelamento, a vaga pode ser disponibilizada para outra pessoa que aguarda atendimento, contribuindo para reduzir o número de horários perdidos.
A medida também ajuda a tornar a distribuição das vagas mais eficiente: ao identificar com antecedência quem não poderá comparecer, a rede ganha a possibilidade de reorganizar a agenda e ampliar o aproveitamento dos horários disponíveis.
O melhor aproveitamento das agendas acompanha uma ampliação significativa da oferta de consultas especializadas no NIS. Entre janeiro de 2025 e agosto de 2026, o número de ofertas de consultas de primeira vez e retornos passou de 1.950 para 4.347 – um crescimento de mais de 120%.
O aumento ocorreu em diferentes especialidades. Em Ortopedia, a oferta passou de 444 para 1.807 consultas no período. Em Urologia, de 128 para 732. Também houve crescimento em Gastroenterologia, de 155 para 259; Pneumologia, de 459 para 643; Neurologia, de 322 para 418; e Angiologia, de 216 para 284.
A ampliação acompanha uma mudança na própria dinâmica da rede municipal. Com o fortalecimento da Atenção Primária, mais pessoas passaram a ter acesso aos serviços de saúde e, consequentemente, à necessidade de encaminhamento para consultas especializadas. A etapa seguinte é organizada pela regulação, responsável por distribuir as vagas disponíveis de acordo com os critérios estabelecidos para a rede.
Reforço para a atenção especializada
Atualmente, o NIS concentra atendimento em cerca de 16 especialidades. Para ampliar a capacidade da unidade, a Prefeitura também utiliza a parceria com o Cismetro, considerando, entre os critérios para contratação de profissionais, as especialidades que apresentam maior tempo de espera.
Um dos exemplos é a Reumatologia, área que enfrenta redução no número de especialistas disponíveis em todo o país. Com a ampliação da equipe por meio do Cismetro, a oferta de consultas no NIS cresceu 6,5%.
O trabalho já permitiu reduzir a espera para menos de 60 dias em sete especialidades, entre elas Cardiologia, Endocrinologia, Nefrologia, Dermatologia, Proctologia e Gastroenterologia. Na Nefrologia, a rede também conta atualmente com o atendimento do Instituto de Nefrologia de Jundiaí (INJ).
Outra transformação em andamento no NIS é a informatização dos processos. Em abril deste ano, a unidade concluiu a implantação do prontuário eletrônico, fazendo com que Jundiaí alcançasse 100% da rede municipal de Saúde com o sistema. Na prática, isso significa que as informações de cada paciente ficam reunidas no computador, facilitando o acesso dos profissionais ao histórico de atendimentos e tornando mais ágil o atendimento na unidade.
A próxima etapa é levar essa facilidade também para o acesso às vagas. A ideia é que, além de procurar uma UBS, o morador possa fazer a solicitação de casa, pelo celular ou computador. As 35 UBSs do município continuarão sendo uma porta de entrada para quem precisar de ajuda nesse processo.
Com o novo sistema, a distribuição das vagas poderá ser feita de forma mais organizada, levando em conta as necessidades dos pacientes e os critérios definidos pela rede de Saúde. A previsão é concluir essa etapa da informatização até o fim deste ano.