Quem tem uma consulta com especialista agendada no Núcleo Integrado de Saúde (NIS) já começa a perceber mudanças que buscam tornar o atendimento mais ágil e organizado.

Nesta semana, a Prefeitura de Jundiaí iniciou o envio de lembretes de consultas pelo WhatsApp, permitindo que os pacientes confirmem ou cancelem o atendimento diretamente pelo aplicativo. A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas que vêm ampliando a oferta de consultas e modernizando os processos da unidade.

A nova ferramenta permite ao paciente consultar pelo celular o nome do médico, a data e o horário do atendimento e escolher entre as opções “confirmo presença”, “desconheço essa pessoa” ou “cancelar consulta”. Em caso de cancelamento, a vaga pode ser disponibilizada para outra pessoa que aguarda atendimento, contribuindo para reduzir o número de horários perdidos.