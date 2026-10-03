A Vila Argos está recebendo 158 novas luminárias com tecnologia LED em vias localizadas no entorno do Rio Guapeva. As melhorias contemplam trechos das ruas XV de Novembro, Prudente de Moraes, Bartolomeu Lourenço e Ernesto Diederichsen, ampliando a qualidade da iluminação em uma região de circulação de moradores, comerciantes e pedestres.
O trabalho é realizado pelo Departamento de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e prevê a substituição das antigas lâmpadas a vapor por equipamentos de LED, que oferecem maior eficiência e melhor luminosidade. Além de modernizar a iluminação pública, a intervenção melhora a visibilidade no período noturno e proporciona mais conforto e segurança para quem circula pela região.
Mais segurança e conforto para quem circula à noite
A região tem fluxo intenso de pessoas, especialmente por conta da presença do Hospital e Maternidade Paulo Sacramento, de estabelecimentos comerciais e de residências.
O aposentado Éder dos Santos Barbosa, que trabalha na região, avalia que a melhoria da iluminação faz diferença para quem precisa circular pelo local à noite. “Realmente, aqui o fluxo é intenso. Tem visita que passa à noite no hospital, pessoas que precisam sair para tomar um café ou procurar alguma coisa para comer. Quanto mais iluminação, melhor”, afirmou.
Acesso entre a rua Prudente de Moraes e a avenida Dr. Cavalcanti também receberá melhorias
Além da modernização da iluminação, o acesso entre a rua Prudente de Moraes e a avenida Dr. Cavalcanti, ao lado do Rio Guapeva, também receberá melhorias nos próximos dias.
O trabalho inclui poda das árvores, implantação de postes e substituição das luminárias existentes por equipamentos com tecnologia LED. Também serão realizadas ações de roçada e melhorias no percurso, com o objetivo de qualificar o espaço e facilitar a circulação de pedestres.
“A proposta é atuar de forma integrada. A iluminação é uma parte importante, mas também estamos olhando para as condições do percurso, com roçada, poda e melhorias no acesso. São ações que contribuem para tornar o espaço mais adequado e seguro para todos”, explicou o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra.