A Vila Argos está recebendo 158 novas luminárias com tecnologia LED em vias localizadas no entorno do Rio Guapeva. As melhorias contemplam trechos das ruas XV de Novembro, Prudente de Moraes, Bartolomeu Lourenço e Ernesto Diederichsen, ampliando a qualidade da iluminação em uma região de circulação de moradores, comerciantes e pedestres.

O trabalho é realizado pelo Departamento de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e prevê a substituição das antigas lâmpadas a vapor por equipamentos de LED, que oferecem maior eficiência e melhor luminosidade. Além de modernizar a iluminação pública, a intervenção melhora a visibilidade no período noturno e proporciona mais conforto e segurança para quem circula pela região.