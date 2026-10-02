Nos dias 6 e 7 de outubro (terça e quarta-feira), o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) promove mais uma edição do seu tradicional Bazar do Voluntariado. O evento será realizado na Rua Dr. Leonardo Cavalcanti, 350, no Centro de Jundiaí, das 8h às 16h, sendo aberto à participação de colaboradores e de toda a comunidade.

Em celebração ao Mês das Crianças, esta edição é uma oportunidade para visitantes encontrarem brinquedos, jogos, livros e roupas infantis para presentear os pequenos. Entre os demais itens à venda, estão disponíveis peças novas e usadas em ótimo estado de conservação, incluindo vestuário adulto, calçados, acessórios, artigos de cama, mesa e banho e utilidades domésticas a partir de R$ 3. As formas de pagamento incluem dinheiro, pix e cartão de débito.

O Bazar do HSV desempenha um papel fundamental no suporte social à população. Todo o valor arrecadado com as vendas é diretamente revertido para o custeio de iniciativas do Voluntariado da Instituição, dentro e fora do Hospital São Vicente.