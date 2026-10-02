02 de outubro de 2026
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GARIMPO SOLIDÁRIO

HSV promoverá bazar do voluntario nos dias 6 e 7 de outubro

Por Redação | HSV
| Tempo de leitura: 1 min
HSV
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Foto divulgação: HSV
Evento será realizado na Rua Dr. Leonardo Cavalcanti, 350, no Centro de Jundiaí, das 8h às 16h
Evento será realizado na Rua Dr. Leonardo Cavalcanti, 350, no Centro de Jundiaí, das 8h às 16h

Nos dias 6 e 7 de outubro (terça e quarta-feira), o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) promove mais uma edição do seu tradicional Bazar do Voluntariado. O evento será realizado na Rua Dr. Leonardo Cavalcanti, 350, no Centro de Jundiaí, das 8h às 16h, sendo aberto à participação de colaboradores e de toda a comunidade.

Em celebração ao Mês das Crianças, esta edição é uma oportunidade para visitantes encontrarem brinquedos, jogos, livros e roupas infantis para presentear os pequenos. Entre os demais itens à venda, estão disponíveis peças novas e usadas em ótimo estado de conservação, incluindo vestuário adulto, calçados, acessórios, artigos de cama, mesa e banho e utilidades domésticas a partir de R$ 3. As formas de pagamento incluem dinheiro, pix e cartão de débito.

O Bazar do HSV desempenha um papel fundamental no suporte social à população. Todo o valor arrecadado com as vendas é diretamente revertido para o custeio de iniciativas do Voluntariado da Instituição, dentro e fora do Hospital São Vicente.

Doações

Para continuar funcionando, o Bazar do Hospital São Vicente depende do recebimento de doações por parte da população. Os interessados podem entregar os itens em bom estado às quartas-feiras, das 14h às 16h, no mesmo endereço em que é realizado o evento: Rua Dr. Leonardo Cavalcanti, 350, Centro.

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