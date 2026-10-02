Os eleitores de São Paulo poderão utilizar gratuitamente o transporte coletivo metropolitano ferroviário e rodoviário, bem como o transporte intermunicipal semiurbano e rodoviário nos dias de votação das eleições 2026.

A gratuidade será válida no primeiro turno, em 4 de outubro, e, se houver segundo turno, em 25 de outubro. Nos sistemas sobre trilhos, operados pela CPTM, Metrô, Motiva e TIC Trens, os passageiros poderão viajar sem pagamento da tarifa das 6h às 20h.

Nos serviços gerenciados pela Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a medida valerá das 6h às 20h nos ônibus metropolitanos e durante todo o dia (das 0h às 23h59) para o transporte intermunicipal semiurbano e rodoviário.