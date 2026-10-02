02 de outubro de 2026
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Transporte público metropolitano será gratuito em dias de votação

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Governo de SP
Passageiros do Metrô poderão viajar sem pagamento da tarifa das 6h às 20h
Passageiros do Metrô poderão viajar sem pagamento da tarifa das 6h às 20h

Os eleitores de São Paulo poderão utilizar gratuitamente o transporte coletivo metropolitano ferroviário e rodoviário, bem como o transporte intermunicipal semiurbano e rodoviário nos dias de votação das eleições 2026.

A gratuidade será válida no primeiro turno, em 4 de outubro, e, se houver segundo turno, em 25 de outubro. Nos sistemas sobre trilhos, operados pela CPTM, Metrô, Motiva e TIC Trens, os passageiros poderão viajar sem pagamento da tarifa das 6h às 20h.

Nos serviços gerenciados pela Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a medida valerá das 6h às 20h nos ônibus metropolitanos e durante todo o dia (das 0h às 23h59) para o transporte intermunicipal semiurbano e rodoviário.

As operadoras de trilhos e as concessionárias de ônibus intermunicipais terão trens e ônibus reservas de prontidão em pontos estratégicos, com monitoramento permanente da operação e possibilidade de reforço da frota, se necessário. Também haverá reforço no quadro de funcionários responsáveis pelo atendimento aos passageiros nas estações.

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