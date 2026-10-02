Dança, elegância, convivência e muita disposição marcaram o penúltimo dia dos Jogos +60, promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), da Prefeitura de Jundiaí, com apoio do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi). O concurso Miss & Mister Melhor Idade e a Dança de Salão reuniram os participantes na Associação Primavera de Esportes, no Jardim Estádio, em uma programação que valoriza o envelhecimento ativo e fortalece os vínculos entre os idosos.
Ao todo, 30 pessoas participaram do concurso Miss & Mister Melhor Idade e quatro casais disputaram a Dança de Salão. Muitos já fazem parte das atividades oferecidas pela Smel e encontraram nos Jogos mais uma oportunidade para se movimentar, conviver e compartilhar experiências.
Aos 81 anos, Milton Rodrigues de Oliveira mostrou que disposição não tem idade. Ao lado de Neide Lázaro Furioso de Camargo, de 88 anos, ele venceu a Dança de Salão, que contou com apresentações de samba, bolero e forró. “É muito bom estar aqui, dançar e se apresentar. Quem quiser viver mais deve dançar. É um santo remédio”, brincou Milton. “É uma delícia dançar, me deixa mais esperta e feliz”, completou Neide.
A animação também tomou conta do concurso Miss & Mister Melhor Idade. Participando pela primeira vez, Rosineia Maria da Cunha, de 74 anos, destacou o clima de integração. “O ambiente é maravilhoso. Todos estão se divertindo e rejuvenescendo um pouco ao dançar.”
Elegância e disposição
O concurso foi dividido em duas categorias. Entre os participantes de 60 a 74 anos, Tereza Suzue Tanabe Ueno foi eleita Miss Melhor Idade e, Paulo Gomes, Mister Melhor Idade. Na categoria 75+, os vencedores foram Sonia Maria de Souza Gut e Aristides Mingoti. Antes das atividades, a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, saudou os participantes e destacou a energia demonstrada durante os Jogos. “Meu coração está encantado com a juventude dessa Melhor Idade”, afirmou.
Aristides Mingoti e Sonia Gut