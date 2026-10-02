Dança, elegância, convivência e muita disposição marcaram o penúltimo dia dos Jogos +60, promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), da Prefeitura de Jundiaí, com apoio do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi). O concurso Miss & Mister Melhor Idade e a Dança de Salão reuniram os participantes na Associação Primavera de Esportes, no Jardim Estádio, em uma programação que valoriza o envelhecimento ativo e fortalece os vínculos entre os idosos.

Ao todo, 30 pessoas participaram do concurso Miss & Mister Melhor Idade e quatro casais disputaram a Dança de Salão. Muitos já fazem parte das atividades oferecidas pela Smel e encontraram nos Jogos mais uma oportunidade para se movimentar, conviver e compartilhar experiências.