02 de outubro de 2026
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DANÇA E INTERAÇÃO

Jogos +60 celebram envelhecimento ativo em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A dança, competitiva ou não, fez parte da celebração do penúltimo dia dos Jogos +60 de Jundiaí
A dança, competitiva ou não, fez parte da celebração do penúltimo dia dos Jogos +60 de Jundiaí

Dança, elegância, convivência e muita disposição marcaram o penúltimo dia dos Jogos +60, promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), da Prefeitura de Jundiaí, com apoio do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi). O concurso Miss & Mister Melhor Idade e a Dança de Salão reuniram os participantes na Associação Primavera de Esportes, no Jardim Estádio, em uma programação que valoriza o envelhecimento ativo e fortalece os vínculos entre os idosos.

Ao todo, 30 pessoas participaram do concurso Miss & Mister Melhor Idade e quatro casais disputaram a Dança de Salão. Muitos já fazem parte das atividades oferecidas pela Smel e encontraram nos Jogos mais uma oportunidade para se movimentar, conviver e compartilhar experiências.

Aos 81 anos, Milton Rodrigues de Oliveira mostrou que disposição não tem idade. Ao lado de Neide Lázaro Furioso de Camargo, de 88 anos, ele venceu a Dança de Salão, que contou com apresentações de samba, bolero e forró. “É muito bom estar aqui, dançar e se apresentar. Quem quiser viver mais deve dançar. É um santo remédio”, brincou Milton. “É uma delícia dançar, me deixa mais esperta e feliz”, completou Neide.

A animação também tomou conta do concurso Miss & Mister Melhor Idade. Participando pela primeira vez, Rosineia Maria da Cunha, de 74 anos, destacou o clima de integração. “O ambiente é maravilhoso. Todos estão se divertindo e rejuvenescendo um pouco ao dançar.”

Elegância e disposição

O concurso foi dividido em duas categorias. Entre os participantes de 60 a 74 anos, Tereza Suzue Tanabe Ueno foi eleita Miss Melhor Idade e, Paulo Gomes, Mister Melhor Idade. Na categoria 75+, os vencedores foram Sonia Maria de Souza Gut e Aristides Mingoti. Antes das atividades, a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, saudou os participantes e destacou a energia demonstrada durante os Jogos. “Meu coração está encantado com a juventude dessa Melhor Idade”, afirmou.


Aristides Mingoti e Sonia Gut

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