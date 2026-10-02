A partir de novembro, os serviços de coleta de resíduos orgânicos, coleta seletiva e Cata-Treco passarão a ser realizados no período diurno em 62 vias da região da Ponte São João. A mudança integra as ações da prefeitura para reforçar a limpeza, a organização e o cuidado com os espaços públicos da região, além de contribuir para a redução de pontos de descarte irregular.
A alteração atende também a solicitações de moradores e comerciantes e foi definida após estudos técnicos realizados pelo Departamento de Limpeza Pública (Limpub), da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp). Com os serviços concentrados durante o dia, será possível otimizar as operações de limpeza, melhorar o acompanhamento das equipes e contribuir para uma região mais limpa e organizada.
De acordo com o diretor do Limpub, Marcelo Patrão, o novo modelo permitirá concentrar as ações de limpeza durante o dia e tornar a operação mais eficiente. “Esta mudança será positiva para a região, visto que vai promover a redução do descarte irregular de resíduos. Como as atividades serão concentradas no período diurno, será possível otimizar as ações de limpeza. Ainda haverá uma redução significativa da poluição sonora, proporcionando maior conforto e qualidade de vida aos moradores, uma vez que a coleta noturna será interrompida”, pontua.