A partir de novembro, os serviços de coleta de resíduos orgânicos, coleta seletiva e Cata-Treco passarão a ser realizados no período diurno em 62 vias da região da Ponte São João. A mudança integra as ações da prefeitura para reforçar a limpeza, a organização e o cuidado com os espaços públicos da região, além de contribuir para a redução de pontos de descarte irregular.

A alteração atende também a solicitações de moradores e comerciantes e foi definida após estudos técnicos realizados pelo Departamento de Limpeza Pública (Limpub), da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp). Com os serviços concentrados durante o dia, será possível otimizar as operações de limpeza, melhorar o acompanhamento das equipes e contribuir para uma região mais limpa e organizada.