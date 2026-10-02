Durante o mês das crianças, uma opção de passeio diferente, que combina história, tecnologia e experiências sensoriais está em cartaz em Campinas: “A Grande Muralha da China”. A exposição imersiva está no Instituto CPFL e convida crianças, jovens e adultos a conhecer um dos maiores símbolos da cultura chinesa por meio de projeções, mapas digitais, instalações interativas, sons, aromas, texturas e elementos que podem ser tocados. A visitação é gratuita e segue até 31 de outubro.

Criada pela YDreams Global, a experiência propõe uma viagem por séculos de história sem a necessidade de sair de Campinas. Ao longo do percurso, os visitantes conhecem diferentes momentos relacionados à construção da Grande Muralha, suas origens e transformações ao longo das dinastias chinesas, além de temas como a Rota da Seda e a importância da construção como símbolo cultural da China.