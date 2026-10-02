Durante o mês das crianças, uma opção de passeio diferente, que combina história, tecnologia e experiências sensoriais está em cartaz em Campinas: “A Grande Muralha da China”. A exposição imersiva está no Instituto CPFL e convida crianças, jovens e adultos a conhecer um dos maiores símbolos da cultura chinesa por meio de projeções, mapas digitais, instalações interativas, sons, aromas, texturas e elementos que podem ser tocados. A visitação é gratuita e segue até 31 de outubro.
Criada pela YDreams Global, a experiência propõe uma viagem por séculos de história sem a necessidade de sair de Campinas. Ao longo do percurso, os visitantes conhecem diferentes momentos relacionados à construção da Grande Muralha, suas origens e transformações ao longo das dinastias chinesas, além de temas como a Rota da Seda e a importância da construção como símbolo cultural da China.
Mais do que apresentar informações históricas, a exposição utiliza diferentes recursos para estimular a participação do público. Projeções em grande escala, conteúdos audiovisuais, mapas digitais e instalações interativas se combinam a elementos sensoriais, permitindo que cada visitante explore a mostra de diferentes maneiras.
Para as crianças, a proposta pode transformar o contato com a história e a cultura em uma experiência de descoberta. Em vez de apenas observar, o público é convidado a tocar, ouvir, sentir e interagir com alguns dos elementos apresentados, criando uma aproximação mais lúdica com um conteúdo que atravessa milhares de quilômetros e séculos de história.
A experiência também incorpora recursos de acessibilidade, como conteúdos em braille, elementos táteis e instalações que podem ser tocadas e sentidas. A proposta amplia as possibilidades de participação e permite que diferentes públicos tenham contato com a exposição por meio de múltiplos sentidos.
“Quando falamos em democratizar o acesso à cultura, precisamos pensar também em como cada pessoa pode vivenciar uma experiência cultural. A acessibilidade faz parte desse compromisso. Queremos que o Instituto CPFL seja um espaço aberto, em que diferentes públicos possam se aproximar da arte, da história e do conhecimento com autonomia e por diferentes caminhos. Uma exposição que pode ser vista, ouvida, tocada e sentida amplia essas possibilidades e torna essa experiência ainda mais significativa”, afirma Daniela Ortolani Pagotto, head do Instituto CPFL.
A exposição integra a 10ª edição do CPFL Intercâmbio Brasil-China, frente cultural do Instituto CPFL que, desde 2016, promove o intercâmbio entre os dois países por meio de iniciativas nas áreas de arte, filosofia, música, literatura e outras manifestações culturais. Em 2026, a programação ganha um significado especial por integrar as celebrações do Ano da Cultura China-Brasil.
Além da visitação espontânea e gratuita, a exposição oferece a possibilidade de realização de visitas guiadas para escolas e instituições, mediante agendamento. A iniciativa permite organizar o percurso de acordo com as características de cada grupo e aprofundar os conteúdos apresentados, tornando a experiência uma alternativa também para atividades educativas e culturais.
Com funcionamento em diferentes dias e horários, a exposição pode ser incluída na programação de famílias que procuram atividades culturais durante o mês das crianças. A mostra permanece aberta até 31 de outubro, no Instituto CPFL, em Campinas, com entrada gratuita.
Serviço
Exposição “A Grande Muralha da China”
Local: Instituto CPFL - Campinas (Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1632 - Chácara Primavera)
Período: até 31 de outubro
Entrada: gratuita
Horários: seg, ter, qua e sex, das 8h às 17h; qui, das 8h às 19h; sáb, das 10h às 16h (não abre aos domingos e feriados)
Informações: www.institutocpfl.org.br