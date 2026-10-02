A Prefeitura de Jundiaí iniciou uma importante intervenção na avenida Geraldo Mazzi, no bairro Champirra, para melhorar as condições de circulação e a infraestrutura da via. As obras contemplam aproximadamente 1,3 km de extensão e incluem desde a reconstrução da base até a aplicação da nova pavimentação.

A intervenção vai substituir o antigo asfalto ecológico existente no trecho, que apresentava baixa durabilidade. Para garantir uma solução mais adequada e resistente, antes da pavimentação as equipes realizaram a substituição do solo, limpeza e preparação de uma nova base, deixando a avenida em melhores condições para receber o novo asfalto.

A obra também contempla melhorias no sistema de drenagem. Foram executados muros de ala e novas caixas para direcionamento das águas pluviais, contribuindo para preservar a estrutura da via e aumentar a durabilidade do pavimento.