02 de outubro de 2026
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CORPORAÇÃO

Governo de SP anuncia novo concurso para 200 cadetes da PM

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Governo de SP
Preenchimento das vagas está previsto para janeiro de 2028, quando os novos alunos devem ingressar na corporação
Preenchimento das vagas está previsto para janeiro de 2028, quando os novos alunos devem ingressar na corporação

O Governo de São Paulo vai realizar um novo concurso público para o preenchimento de 200 vagas de cadetes da Polícia Militar. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (1º), e a previsão é que os novos alunos ingressem na corporação em janeiro de 2028.

A Polícia Militar ficará responsável pelos procedimentos necessários para a abertura do processo seletivo e pela publicação do edital com as regras e o cronograma do concurso.

Atualmente, outro concurso para 200 vagas de cadetes da PM está em andamento, conforme edital publicado em 22 de maio no Diário Oficial. A corporação também mantém outros quatro processos seletivos para ingresso de soldados, tenentes músicos e tenentes médicos.

Desde o início da atual gestão, 11,1 mil policiais militares foram formados no estado, ampliando o contingente empregado no patrulhamento preventivo e ostensivo.

Processo seletivo

O processo seletivo para ingresso como cadete da Polícia Militar inclui provas objetivas e dissertativas, exames de aptidão física e de saúde, avaliação psicológica, além de análise de conduta social e documental.

Podem participar candidatos brasileiros com idade entre 17 e 30 anos, exceto integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É necessário ter concluído o ensino médio ou equivalente e estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos candidatos do sexo masculino, militares. A altura mínima exigida é de 1,55 metro para mulheres e 1,60 metro para homens.

A remuneração básica inicial para o cargo de cadete da PM é de R$ 5.460,65.

Formação de novos oficiais no Barro Branco

Em julho deste ano, 174 cadetes receberam o espadim na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em cerimônia que marca uma das etapas da formação dos futuros oficiais da corporação. A turma será a primeira a concluir o curso com dupla graduação, recebendo os títulos de bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e de bacharel em Direito.

Ao término do Curso de Formação de Oficiais (CFO), o espadim é substituído pela espada de oficial, utilizada nas solenidades da corporação.

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