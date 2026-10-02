O Governo de São Paulo vai realizar um novo concurso público para o preenchimento de 200 vagas de cadetes da Polícia Militar. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (1º), e a previsão é que os novos alunos ingressem na corporação em janeiro de 2028.

A Polícia Militar ficará responsável pelos procedimentos necessários para a abertura do processo seletivo e pela publicação do edital com as regras e o cronograma do concurso.

Atualmente, outro concurso para 200 vagas de cadetes da PM está em andamento, conforme edital publicado em 22 de maio no Diário Oficial. A corporação também mantém outros quatro processos seletivos para ingresso de soldados, tenentes músicos e tenentes médicos.