O Governo de São Paulo vai realizar um novo concurso público para o preenchimento de 200 vagas de cadetes da Polícia Militar. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (1º), e a previsão é que os novos alunos ingressem na corporação em janeiro de 2028.
A Polícia Militar ficará responsável pelos procedimentos necessários para a abertura do processo seletivo e pela publicação do edital com as regras e o cronograma do concurso.
Atualmente, outro concurso para 200 vagas de cadetes da PM está em andamento, conforme edital publicado em 22 de maio no Diário Oficial. A corporação também mantém outros quatro processos seletivos para ingresso de soldados, tenentes músicos e tenentes médicos.
Desde o início da atual gestão, 11,1 mil policiais militares foram formados no estado, ampliando o contingente empregado no patrulhamento preventivo e ostensivo.
Processo seletivo
O processo seletivo para ingresso como cadete da Polícia Militar inclui provas objetivas e dissertativas, exames de aptidão física e de saúde, avaliação psicológica, além de análise de conduta social e documental.
Podem participar candidatos brasileiros com idade entre 17 e 30 anos, exceto integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É necessário ter concluído o ensino médio ou equivalente e estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos candidatos do sexo masculino, militares. A altura mínima exigida é de 1,55 metro para mulheres e 1,60 metro para homens.
A remuneração básica inicial para o cargo de cadete da PM é de R$ 5.460,65.
Formação de novos oficiais no Barro Branco
Em julho deste ano, 174 cadetes receberam o espadim na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em cerimônia que marca uma das etapas da formação dos futuros oficiais da corporação. A turma será a primeira a concluir o curso com dupla graduação, recebendo os títulos de bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e de bacharel em Direito.
Ao término do Curso de Formação de Oficiais (CFO), o espadim é substituído pela espada de oficial, utilizada nas solenidades da corporação.