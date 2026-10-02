A partir de uma parceria entre a Escola de Gestão Pública de Jundiaí (EGP) e a Secretaria Municipal de Educação (SME), a Prefeitura de Jundiaí anuncia a oferta de 32 vagas em uma pós-graduação sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA) para profissionais da Rede Municipal de Ensino, ampliando a formação especializada e fortalecendo as práticas de inclusão também no ambiente escolar. Os profissionais contemplados foram definidos por sorteio realizado pela SME.

Com início previsto ainda para outubro, a pós-graduação será realizada na modalidade de Ensino a Distância (EaD), pela Faculdade Líbano, com duração de até 24 meses. A proposta é ampliar o conhecimento especializado dos profissionais e contribuir para práticas pedagógicas cada vez mais preparadas para as diferentes necessidades dos estudantes com TEA.

Formação começa neste mês

Para marcar o início da pós-graduação, a Escola de Gestão Pública realizará um encontro na próxima semana, reunindo os profissionais contemplados e representantes das áreas envolvidas na iniciativa. Segundo o presidente da EGP, Vladimir Codinhoto, a formação representa uma oportunidade de qualificação com impacto no atendimento oferecido pela Rede Municipal. “A pós-graduação fortalecerá o atendimento aos alunos. É fundamental que nossos profissionais tenham a oportunidade de ampliar o conhecimento técnico para atuar com segurança e propriedade diante das necessidades dos estudantes com TEA”, afirma.