A partir de uma parceria entre a Escola de Gestão Pública de Jundiaí (EGP) e a Secretaria Municipal de Educação (SME), a Prefeitura de Jundiaí anuncia a oferta de 32 vagas em uma pós-graduação sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA) para profissionais da Rede Municipal de Ensino, ampliando a formação especializada e fortalecendo as práticas de inclusão também no ambiente escolar. Os profissionais contemplados foram definidos por sorteio realizado pela SME.
Com início previsto ainda para outubro, a pós-graduação será realizada na modalidade de Ensino a Distância (EaD), pela Faculdade Líbano, com duração de até 24 meses. A proposta é ampliar o conhecimento especializado dos profissionais e contribuir para práticas pedagógicas cada vez mais preparadas para as diferentes necessidades dos estudantes com TEA.
Formação começa neste mês
Para marcar o início da pós-graduação, a Escola de Gestão Pública realizará um encontro na próxima semana, reunindo os profissionais contemplados e representantes das áreas envolvidas na iniciativa. Segundo o presidente da EGP, Vladimir Codinhoto, a formação representa uma oportunidade de qualificação com impacto no atendimento oferecido pela Rede Municipal. “A pós-graduação fortalecerá o atendimento aos alunos. É fundamental que nossos profissionais tenham a oportunidade de ampliar o conhecimento técnico para atuar com segurança e propriedade diante das necessidades dos estudantes com TEA”, afirma.
Para a secretária de Educação, Priscila Costa, a especialização terá reflexos diretos no trabalho desenvolvido nas unidades escolares. “Investir na formação dos profissionais da Educação é também investir em uma escola cada vez mais preparada para garantir a aprendizagem de todos os estudantes. A pós-graduação vai ampliar o conhecimento dos nossos professores e gestores e fortalecer as práticas pedagógicas inclusivas na Rede Municipal”, afirmou.
O anúncio reforça uma frente de trabalho que vem avançando em diferentes áreas do município. Em setembro, a prefeitura inaugurou o Centro Integrado Girassóis, na Vila Aparecida, voltado ao atendimento especializado de crianças neurodivergentes de 2 a 8 anos e ao suporte às famílias. Na Rede Municipal de Ensino, as Salas Girassóis, implantadas em cinco escolas, oferecem atendimento educacional especializado, articulado às atividades das salas regulares. Agora, a pós-graduação amplia esse trabalho com o investimento na formação dos profissionais, fortalecendo uma rede de inclusão que acompanha as crianças em diferentes momentos do seu desenvolvimento.
“Entregamos o Centro Integrado Girassóis e agora damos mais um passo, investindo na formação de quem está diariamente dentro das nossas escolas. Queremos profissionais cada vez mais preparados e crianças acolhidas, respeitadas e com oportunidades para se desenvolver”, disse o prefeito Gustavo Martinelli.
Para a secretária de Educação, Priscila Costa, a especialização terá reflexos diretos no trabalho desenvolvido nas unidades escolares. “Investir na formação dos profissionais da Educação é também investir em uma escola cada vez mais preparada para garantir a aprendizagem de todos os estudantes. A pós-graduação vai ampliar o conhecimento dos nossos professores e gestores e fortalecer as práticas pedagógicas inclusivas na Rede Municipal”, afirmou.