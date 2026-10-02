Três anos após ser reinaugurado, o Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro terá mais R$ 413,6 mil em obras para concluir serviços que ficaram pendentes e fazer adequações necessárias para obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). A nova contratação foi publicada em setembro, depois que uma tentativa anterior de licitação não teve empresas habilitadas.

O serviço foi contratado por meio de dispensa de licitação e, segundo informou a Secretaria Municipal de Cultura ao Jornal de Jundiaí, os trabalhos incluem adequações técnicas no prédio e as intervenções para atender às exigências do Corpo de Bombeiros estão previstas para outubro.

As áreas abertas ao público continuarão funcionando durante as obras, com brigada treinada, equipamentos de emergência e protocolos de segurança. A programação cultural também será mantida, enquanto os trabalhos serão realizados por etapas. O prédio continua funcionando e recebendo eventos.