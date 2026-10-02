Três anos após ser reinaugurado, o Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro terá mais R$ 413,6 mil em obras para concluir serviços que ficaram pendentes e fazer adequações necessárias para obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). A nova contratação foi publicada em setembro, depois que uma tentativa anterior de licitação não teve empresas habilitadas.
O serviço foi contratado por meio de dispensa de licitação e, segundo informou a Secretaria Municipal de Cultura ao Jornal de Jundiaí, os trabalhos incluem adequações técnicas no prédio e as intervenções para atender às exigências do Corpo de Bombeiros estão previstas para outubro.
As áreas abertas ao público continuarão funcionando durante as obras, com brigada treinada, equipamentos de emergência e protocolos de segurança. A programação cultural também será mantida, enquanto os trabalhos serão realizados por etapas. O prédio continua funcionando e recebendo eventos.
Antes da contratação atual, a Prefeitura tentou contratar os serviços remanescentes por meio de uma licitação. O processo foi declarado fracassado em abril deste ano porque a única empresa que apresentou proposta não entregou a documentação exigida dentro do prazo e acabou inabilitada. Em fevereiro, o município já havia aberto um crédito de R$ 413 mil para os serviços remanescentes do Centro das Artes, local que abriga a Sala Glória Rocha, a Sala Josette Feres, e a Galeria de Exposições.
Histórico
O Centro das Artes passou por uma grande revitalização e foi reinaugurado em dezembro de 2023. Depois disso, a Prefeitura ainda realizou outras contratações para serviços no espaço, incluindo sistemas de alarme de incêndio e extração de fumaça.
Em 2025, a empresa responsável pela obra principal também foi penalizada pela Prefeitura por serviços que permaneceram sem conclusão. Entre os problemas apontados em documentos anteriores estavam questões de cobertura, climatização, instalações hidráulicas e equipamentos de segurança. No mesmo ano, outra empresa recebeu multa de R$ 21 mil por não executar uma contratação relacionada à automação do sistema de extração de fumaça.
Centro segue funcionando
Apesar das novas obras, o Centro das Artes continua recebendo apresentações e outras atividades culturais. Segundo a Prefeitura, os serviços serão feitos de forma faseada para evitar a interrupção da programação. O município informou que o prédio passa atualmente pelas adequações necessárias para a obtenção do AVCB. A Prefeitura não informou quais itens ainda precisam ser corrigidos para que o documento seja emitido nem esclareceu se o espaço possui atualmente um AVCB válido.
O AVCB é o documento que comprova que uma edificação atende às medidas de segurança contra incêndio exigidas pelo Corpo de Bombeiros. Em um espaço que recebe público, como o Centro das Artes, essas medidas são importantes para garantir condições de prevenção e resposta em uma eventual emergência, incluindo sistemas de alarme, saídas e equipamentos de segurança.