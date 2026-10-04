Neste ano, até a metade de setembro, a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) teve 21 diagnósticos de câncer de mama entre mulheres de 30 a 49 anos. Jundiaí teve 19 diagnósticos e Itupeva teve dois. Embora essas mulheres não estejam no grupo de risco da doença, na faixa etária de 50 a 74 anos, elas refletem de forma local uma tendência observada em outras esferas: o câncer de mama tem avançado entre mulheres mais jovens. Neste mês de outubro, a campanha Outubro Rosa lembra sobre a importância do diagnóstico precoce da doença.
Um levantamento feito pelo JJ com dados do Datasus mostra que, em Jundiaí, foram cinco diagnósticos em mulheres com 35 a 39 anos, também cinco diagnósticos entre mulheres de 40 a 44 anos e nove em mulheres de 45 a 49 anos neste ano. Em mulheres tidas como grupo de risco, de 50 a 74 anos, foram 28 diagnósticos de câncer de mama no mesmo período.
Na região, mulheres de 50 a 74 anos somam 29 casos diagnosticados neste ano. Os números, tanto em jovens quanto no grupo de risco, são maiores em Jundiaí por ser o município mais populoso e de referência em oncologia na RMJ, atendendo diversas cidades do entorno. Os dados consideram neoplasias malignas, neoplasias in situ (estágio inicial) e neoplasias de comportamento incerto ou desconhecido. Detalhadamente: neoplasia maligna da mama e carcinoma in situ da mama.
Dados do Ministério da Saúde também mostram que, de janeiro a agosto, 43 mulheres morreram em Jundiaí em decorrência de câncer de mama (neoplasia maligna da mama). Na RMJ, no mesmo período, foram 65 óbitos. Quando consideradas apenas as idades mais baixas, foram 16 mortes pelo câncer de mama neste ano.
Na faixa de 30 a 39 anos, foram cinco mortes na região, sendo duas em Jundiaí, uma em Louveira e duas em Várzea Paulista. Na faixa etária de 40 a 49 anos, foram 11 mortes por câncer de mama na região neste ano, uma em Cabreúva, uma em Itupeva, uma em Jarinu, cinco em Jundiaí e três em Várzea Paulista.
No ano passado, a RMJ teve 99 óbitos por neoplasia maligna da mama. Deste total, uma pessoa, em Jundiaí, tinha de 20 a 29 anos. Ainda, seis óbitos pela doença na região aconteceram com pessoas que tinham de 30 a 39 anos e 14 com pessoas de 40 a 49 anos.
Os dados contrastam com as mortes por câncer de mama em décadas passadas. Em 1996, quatro pessoas de 30 a 39 anos e cinco de 40 a 49 morreram em decorrência da doença na região. Em 2006, foram seis de 30 a 39 anos e nove de 40 a 49 anos na RMJ.
No Brasil, embora cerca de quatro em cada cinco casos de câncer de mama ocorram após os 50 anos, a doença também pode afetar mulheres mais jovens. Entre 2018 e 2023, mais de 108 mil brasileiras com menos de 50 anos receberam o diagnóstico, o equivalente a aproximadamente uma em cada três mulheres diagnosticadas no período, segundo levantamento do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), com base em dados do Painel Oncologia Brasil.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é o tipo que mais acomete a população feminina no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma, o mais comum em ambos os sexos. Para cada ano do triênio de 2026 a 2028, o Inca estima 78.610 novos casos da doença no país. Em 2024, foram registradas 20.849 mortes por câncer de mama, de acordo com dados do instituto.