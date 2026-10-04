Neste ano, até a metade de setembro, a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) teve 21 diagnósticos de câncer de mama entre mulheres de 30 a 49 anos. Jundiaí teve 19 diagnósticos e Itupeva teve dois. Embora essas mulheres não estejam no grupo de risco da doença, na faixa etária de 50 a 74 anos, elas refletem de forma local uma tendência observada em outras esferas: o câncer de mama tem avançado entre mulheres mais jovens. Neste mês de outubro, a campanha Outubro Rosa lembra sobre a importância do diagnóstico precoce da doença.

Um levantamento feito pelo JJ com dados do Datasus mostra que, em Jundiaí, foram cinco diagnósticos em mulheres com 35 a 39 anos, também cinco diagnósticos entre mulheres de 40 a 44 anos e nove em mulheres de 45 a 49 anos neste ano. Em mulheres tidas como grupo de risco, de 50 a 74 anos, foram 28 diagnósticos de câncer de mama no mesmo período.

Na região, mulheres de 50 a 74 anos somam 29 casos diagnosticados neste ano. Os números, tanto em jovens quanto no grupo de risco, são maiores em Jundiaí por ser o município mais populoso e de referência em oncologia na RMJ, atendendo diversas cidades do entorno. Os dados consideram neoplasias malignas, neoplasias in situ (estágio inicial) e neoplasias de comportamento incerto ou desconhecido. Detalhadamente: neoplasia maligna da mama e carcinoma in situ da mama.