Durante todo o mês de outubro, a fachada do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) ganhará iluminação especial na cor rosa, em referência ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa já se tornou tradicional no HSV e, neste ano, novamente integra as ações da instituição em apoio à campanha.

A ação transforma um dos principais cartões de visita da instituição em um ponto de visibilidade para a campanha. A proposta é levar a mensagem de conscientização para além dos espaços do hospital, alcançando pacientes, colaboradores e toda a comunidade que circula pela região.

O câncer de mama é uma das doenças que mais afetam a saúde das mulheres e, quando identificado em estágios iniciais, pode apresentar melhores resultados no tratamento. Por isso, manter o tema em evidência também é uma forma de incentivar a busca por informação e o cuidado com a saúde.