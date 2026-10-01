Em Jundiaí, já há cerca de 90 mil pessoas com 60 anos ou mais, quase 20% dos moradores do município. E com o envelhecimento da população, o desafio é que a pessoa idosa envelheça com qualidade de vida, para além dos cuidados com a saúde. Espaços para conviver, praticar atividades, aprender, fazer amizades, exercer a autonomia e continuar participando da vida da cidade são tópicos essesnciais.

Carla Rodrigues conhece de perto a importância de ter essas oportunidades. Participante das atividades oferecidas pela rede municipal, ela conta que os exercícios e os momentos de convivência fazem parte de uma rotina que lhe traz bem-estar e alegria. “Eu aproveito muito as atividades oferecidas e me sinto muito feliz fazendo exercícios e participando. São muitas atividades para nós. Eu gosto demais”, conta.

Uma rede que acompanha diferentes momentos da vida