Em Jundiaí, já há cerca de 90 mil pessoas com 60 anos ou mais, quase 20% dos moradores do município. E com o envelhecimento da população, o desafio é que a pessoa idosa envelheça com qualidade de vida, para além dos cuidados com a saúde. Espaços para conviver, praticar atividades, aprender, fazer amizades, exercer a autonomia e continuar participando da vida da cidade são tópicos essesnciais.
Carla Rodrigues conhece de perto a importância de ter essas oportunidades. Participante das atividades oferecidas pela rede municipal, ela conta que os exercícios e os momentos de convivência fazem parte de uma rotina que lhe traz bem-estar e alegria. “Eu aproveito muito as atividades oferecidas e me sinto muito feliz fazendo exercícios e participando. São muitas atividades para nós. Eu gosto demais”, conta.
Uma rede que acompanha diferentes momentos da vida
Na Assistência e Desenvolvimento Social, o Centro de Convivência do Idoso (CCI) Argos atende, em média, 520 participantes em oficinas, atividades de convivência e ações informativas. Os Cras também oferecem atividades para a população idosa, como ginástica corporal, dança circular, artes, teatro e Liang Kung, de acordo com a programação de cada unidade.
No CCI da Argos, a programação inclui Chi Kung, yoga, Tai Chi Chuan, dança cigana, dança de salão, violão, coral, capoeira, literatura, artesanato, pintura, desenho, ginástica, alongamento, equilíbrio e postura. Aos sábados, o tradicional baile reúne os participantes.
Para José Roberto Barbosa, que participa dos cursos oferecidos pelo município, a convivência é importante, mas aprender coisas novas também faz parte de envelhecer com qualidade de vida. “Muita coisa mudou com a evolução da internet e das tecnologias, e é importante que o idoso também tenha a oportunidade de acompanhar essas mudanças, desenvolver novas habilidades e aprimorar aquilo que já sabe. Isso é qualidade de vida e também uma forma de reconhecimento”, afirma.
Para ele, participar das atividades é uma maneira de vencer desafios, manter-se ativo e aproveitar as oportunidades. “Às vezes a gente acha que não vai conseguir, mas é preciso tentar, vencer os desafios e aproveitar o que está sendo oferecido.”
Através da Assessoria de Políticas para a Pessoa Idosa o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Jundiaí (Comdipi), são oferecidas diversas atividades, entre elas o curso de letramento e iniciação digital, uma iniciativa que busca ampliar a autonomia no uso de smartphones e outras ferramentas digitais, contribuindo para a inclusão social e o acesso mais seguro à tecnologia.
A rede de proteção também conta com o Centro Dia do Idoso, vinculado ao Creas, para atendimento diário de pessoas idosas semidependentes, além de parcerias com Instituições de Longa Permanência para Idosos (Ilpis) e com a República Vida Longa, destinada a pessoas idosas com autonomia.
Cuidado que também olha para o futuro
O planejamento das políticas públicas para a população idosa também prevê novos avanços. Para 2027, está prevista a retomada do serviço de atendimento domiciliar para pessoas idosas e pessoas com deficiência, ampliando a proteção para os territórios e alcançando também quem encontra dificuldades para chegar aos serviços.
Outra iniciativa em construção é o projeto Cuidado em Casa, que terá como foco a pessoa idosa, sua família e também quem exerce o papel de cuidador. A proposta é fortalecer o cuidado no ambiente familiar, valorizando a permanência da pessoa idosa em sua própria casa sempre que essa for uma alternativa adequada e possível.
“Cuidar da pessoa idosa é planejar o presente e o futuro de todos nós”, destaca a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca. “A gente tem que olhar para a família, para o cuidador e, sobretudo, trazer dignidade para envelhecer na nossa casa, junto da nossa família.”
Saúde, prevenção e autonomia
Na saúde, UBSs e Clínicas da Família desenvolvem grupos e ações de promoção e prevenção, com atividades como práticas integrativas e complementares, fisioterapia, meditação, auriculoterapia, nutrição, grupos de leitura, terapêuticos e de socialização.
Jundiaí conta ainda com Ambulatório de Geriatria para atendimento especializado, além da distribuição gratuita de medicamentos e acompanhamento dos pacientes na rede municipal.
Movimento, esporte e convivência
Para quem quer se manter ativo, os Complexos Esportivos Municipais, oferecem atividades físicas e esportivas voltadas também ao público 60+. São opções de atividades físicas e esportivas gratuitas ou de baixo impacto, como Vôlei Adaptado, Walking Football (Futebol +60), Natação 60+, Bocha e Yoga.
A cidade também promove os Jogos +60 do Time Jundiaí, com modalidades esportivas e de convivência que estimulam a participação, a atividade física e a integração entre os participantes.
Na Cultura, oficinas gratuitas e atividades de convivência ampliam as possibilidades de participação social, enquanto a meia-entrada em eventos artísticos e culturais garante o acesso da pessoa idosa à programação cultural da cidade.
Alimentação e proteção social
O cuidado também chega à mesa. Implantado em outubro de 2025, o projeto Feira do Bem integra o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e atende pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), são acompanhadas pelos Cras e por outros serviços da rede socioassistencial. A iniciativa também contribui para o abastecimento das Organizações Sociais parceiras.
Atualmente, o projeto beneficia, em média, 100 pessoas idosas por mês. Em 2025, foram entregues 14,3 toneladas de alimentos. Já de janeiro a agosto de 2026, foram distribuídos 30,9 toneladas de frutas, verduras e legumes.
A cada edição, os participantes recebem aproximadamente 10 quilos de hortifrútis, garantindo acesso a alimentos frescos e contribuindo para uma alimentação mais saudável.
O Dia da Pessoa Idosa, celebrado no dia 1º de outubro, reforça a importância de construir uma cidade preparada para todas as fases da vida. Em Jundiaí, a proposta é ampliar oportunidades para que envelhecer seja também sinônimo de autonomia, participação, vínculos e qualidade de vida.