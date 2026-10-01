01 de outubro de 2026
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NO MAXI SHOPPING

Feira Villa Místika retorna a Jundiaí em novembro


| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O evento é um dos maiores do setor místico e esotérico no Brasil e acontecerá no fim de semana dos dias 7 e 8 de novembro
O evento é um dos maiores do setor místico e esotérico no Brasil e acontecerá no fim de semana dos dias 7 e 8 de novembro

Jundiaí recebe, nos dias 7 e 8 de novembro, a 4ª edição da Villa Místika, reconhecida como uma das maiores feiras místicas e esotéricas do Brasil. O evento será realizado no Maxi Shopping Jundiaí (Espaço de Eventos – Entrada da Lua), reunindo espiritualidade, cultura, bem-estar e entretenimento.

Com entrada gratuita, a feira reúne expositores dos segmentos indiano, esotérico, místico, cigano, astrológico, religioso e medieval, além de produtos como cristais, velas, incensos, artigos de decoração e muito mais.

Entre os destaques estão a Praça dos Oraculistas, com tarô, baralho cigano, búzios e numerologia. A programação também terá atrações musicais e mais de 20 grupos de dança se apresentando.

As inscrições para expositores estão abertas e, segundo a organização, cerca de 70% dos espaços já estão preenchidos.

Serviço
Villa Místika – 4ª edição
7 e 8 de novembro de 2026
Maxi Shopping Jundiaí – Espaço de Eventos / Entrada da Lua
Avenida Antônio Frederico Ozanam, 6000 - Vila Rio Branco - Jundiaí/SP
Sábado: 10h às 22h | Domingo: 12h às 20h
Entrada gratuita

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