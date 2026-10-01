Jundiaí recebe, nos dias 7 e 8 de novembro, a 4ª edição da Villa Místika, reconhecida como uma das maiores feiras místicas e esotéricas do Brasil. O evento será realizado no Maxi Shopping Jundiaí (Espaço de Eventos – Entrada da Lua), reunindo espiritualidade, cultura, bem-estar e entretenimento.

Com entrada gratuita, a feira reúne expositores dos segmentos indiano, esotérico, místico, cigano, astrológico, religioso e medieval, além de produtos como cristais, velas, incensos, artigos de decoração e muito mais.