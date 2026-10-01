Com a proximidade do Dia das Crianças, o Procon-SP orienta os consumidores a redobrar a atenção na compra de brinquedos. Além de pesquisar preços, é fundamental verificar a segurança, a qualidade e a procedência dos produtos. Nas compras on-line, também é importante conferir o prazo de entrega, para garantir que o presente chegue a tempo. Brinquedos falsificados ou sem certificação podem oferecer riscos à saúde e à segurança das crianças.

Assim, um dos principais cuidados é conferir o selo de certificação do Inmetro, que deve estar acompanhado da identificação do organismo de certificação credenciado, como o Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação (IQB) e o Instituto Falcão Bauer da Qualidade (IFBQ). A embalagem também deve informar fabricante, CNPJ e endereço, importador – quando for o caso –, faixa etária, eventuais riscos e instruções de uso e montagem.

LEIA MAIS: