Para as famílias que vivem o processo de diagnóstico de criança neurodivergente, o recém-inaugurado Centro Integrado Girassóis passa a concentrar em um mesmo espaço diferentes etapas do cuidado a essas crianças em Jundiaí.

Neste primeiro momento, o Girassóis atende crianças de 6 a 8 anos – faixa etária que poderá ser ampliada futuramente. Crianças fora desse recorte seguem para os demais serviços da rede, de acordo com o fluxo estabelecido pelo município, incluindo a Apae.

A porta de entrada continua sendo aquela que a família já conhece: a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Clínica da Família de referência. É lá que começa a avaliação e, diante da suspeita de alguma alteração no neurodesenvolvimento, a criança é encaminhada para o atendimento especializado.