01 de outubro de 2026
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CRIANÇAS

Entenda o fluxo de atendimento no Centro Integrado Girassóis

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Após encaminhamento pela Atenção Básica, crianças passam pela primeira etapa de atendimentos no Girassóis
Após encaminhamento pela Atenção Básica, crianças passam pela primeira etapa de atendimentos no Girassóis

Para as famílias que vivem o processo de diagnóstico de criança neurodivergente, o recém-inaugurado Centro Integrado Girassóis passa a concentrar em um mesmo espaço diferentes etapas do cuidado a essas crianças em Jundiaí.

Neste primeiro momento, o Girassóis atende crianças de 6 a 8 anos – faixa etária que poderá ser ampliada futuramente. Crianças fora desse recorte seguem para os demais serviços da rede, de acordo com o fluxo estabelecido pelo município, incluindo a Apae.

A porta de entrada continua sendo aquela que a família já conhece: a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Clínica da Família de referência. É lá que começa a avaliação e, diante da suspeita de alguma alteração no neurodesenvolvimento, a criança é encaminhada para o atendimento especializado.

Inaugurado em setembro pela Prefeitura de Jundiaí, o Centro Integrado Girassóis fica na rua Areias, 22, na Vila Aparecida, e integra uma estratégia mais ampla do município para ampliar e integrar o cuidado às crianças neurodivergentes e suas famílias.

“Esse é um serviço muito esperado pelas famílias atípicas de Jundiaí. O que antes estava distribuído em diferentes pontos da rede passa a contar com um espaço pensado justamente para integrar profissionais, agilizar o cuidado e, principalmente, acolher a criança e sua família durante todo esse processo”, afirma o prefeito Gustavo Martinelli.

Como funciona a avaliação?

Após o encaminhamento, a criança, entre 6 e 8 anos com suspeita sugerida pela unidade de saúde, entra na fila do Girassóis e a própria equipe entra em contato com a família para iniciar o processo. A primeira etapa reúne oito atendimentos: quatro com neuropsicóloga, dois com fonoaudióloga e dois com terapeuta ocupacional.

Os profissionais avaliam diferentes aspectos do desenvolvimento e registram suas conclusões em relatórios. Ao final desse ciclo, a criança passa por consulta médica, quando todo o material produzido pela equipe é analisado para a conclusão diagnóstica, que pode confirmar ou não condições como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) ou outras alterações do neurodesenvolvimento.

A expectativa é que esse processo seja concluído entre oito e 12 semanas, conforme as necessidades e os critérios clínicos de cada caso.

Se a neurodivergência for confirmada, começa uma nova etapa: a construção de um plano terapêutico individualizado, de acordo com suas principais necessidades e com o acompanhamento que for mais adequado para a criança.

O Girassóis reúne neuropediatria, psiquiatria infantil, fonoaudiologia, psicologia, neuropsicologia, psicopedagogia, fisioterapia, terapia ocupacional, assistência social e odontopediatria. Em funcionamento pleno, a capacidade será de aproximadamente 1 mil atendimentos por mês.

Apesar da agilidade e otimização dos atendimentos em um único local, identificar uma neurodivergência exige um olhar global para a criança, considerando não apenas seu comportamento durante a consulta, seu desenvolvimento e comunicação, mas também aprendizagem, rotina e contexto familiar e social.

“Não buscamos simplesmente chegar a um diagnóstico mais rápido, mas oferecer um processo organizado e cuidadoso. Uma mesma característica pode ter diferentes explicações, por isso precisamos conhecer a história daquela criança, ouvi-la e ouvir a família, observar diferentes áreas do desenvolvimento e reunir o olhar dos profissionais antes de chegar a uma conclusão”, explica a gerente do Centro Integrado Girassóis, Gabriela Tripicchio.

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