Saber com exatidão a rota de uma tempestade e a intensidade da chuva para os próximos 30 minutos deixou de ser um desafio que exige supercomputadores. Uma nova ferramenta – desenvolvida na Universidade de São Paulo (USP) e denominada Titan-LSTM – une dados de radares meteorológicos e inteligência artificial para realizar previsões de curtíssimo prazo, rastreando e atualizando o trajeto, a área e a intensidade da precipitação a cada cinco minutos. O sistema se destaca pelo seu baixo custo computacional, o que facilita a sua aplicação em diversas regiões que já contam com cobertura de radares.

O trabalho foi desenvolvido com apoio da Fapesp por Andrea Salome Viteri López, pós-doutoranda no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG-USP). Os resultados foram publicados no Journal of Geophysical Research: Machine Learning and Computation. O professor do IAG Carlos Augusto Morales Rodriguez, orientador de López durante seu doutorado, também assina o artigo.

“Nosso objetivo era fazer uma previsão de chuva de curtíssimo prazo, utilizando o Titan, que é um algoritmo capaz de identificar as tempestades individualmente. Com ele, conseguimos calcular características como área, intensidade, direção e velocidade de propagação. Depois, usamos essas informações em uma rede neural computacional para prever como a tempestade vai evoluir”, conta López.