Durante o evento, a superintendente Débora Silva destacou que o setor foi construído em 2017 e já acolheu inúmeros pacientes e famílias. “Hoje temos a oportunidade de apresentá-lo totalmente reformado, o que é motivo de muita alegria para todos nós”, afirmou.

A cerimônia contou com a presença do presidente do Grendacc, Getúlio White Lima; da superintendente Débora Silva; dos líderes de todos os setores da instituição; do diretor-presidente do Instituto Böllhoff de Medula, Flavio Alves da Silva; da diretora tesoureira Edna Mariko Murakava; da diretora secretária Simone Lazarotti Martinelli; e do médico associado Eduardo Cancado.

O Grendacc inaugurou, nesta quarta-feira, 30 de setembro, sua ala de internação totalmente revitalizada, fruto de um projeto realizado em parceria com o Instituto Böllhoff de Medula, grande apoiador da instituição. A reforma incluiu a troca de mobiliário, louças sanitárias, reparos estruturais, pintura e adesivagem lúdica nos seis quartos – cinco duplos e um de isolamento.

Segundo ela, o projeto teve como objetivo aprimorar a ambiência, em consonância com a Política Nacional de Humanização, que busca criar espaços mais agradáveis e tornar a experiência dos pacientes menos traumática. “Pensamos em cada detalhe – das cores e imagens ao mobiliário – para que nossos pacientes se sintam em um ambiente acolhedor e agradável”, explicou. Débora agradeceu ao Instituto Böllhoff de Medula pelo apoio e ressaltou que a revitalização também impactará positivamente as equipes médica, multiprofissional e de enfermagem, uma vez que proporcionam mais serenidade e aconchego aos pacientes.

O diretor-presidente do Instituto Böllhoff de Medula, Flavio Alves da Silva, destacou a satisfação em participar desse momento especial. “Quando decidimos apoiar a revitalização destes quartos, entendemos que não se tratava apenas de uma reforma. Por trás de cada quarto existe uma criança enfrentando um momento difícil, uma família vivendo esse desafio e, principalmente, uma equipe dedicada que cuida dessas pessoas todos os dias. O ambiente também faz parte desse cuidado”, afirmou.

Flavio ressaltou ainda a importância de transformar a contribuição do Instituto em algo concreto, capaz de oferecer mais conforto e acolhimento aos pacientes e suas famílias. “Hoje também é uma oportunidade de reconhecer vocês. Nós contribuímos com uma parte deste projeto, mas são vocês que fazem isso acontecer diariamente. Por isso, deixo nosso agradecimento e admiração pelo trabalho realizado pelo Grendacc”, disse.