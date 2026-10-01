A rede municipal de Jundiaí, que atende 32 mil estudantes em 102 escolas, vai criar um grupo de estudos para avaliar as mudanças no ensino de Arte após novas diretrizes homologadas pelo Ministério da Educação (MEC). A regra organiza a área em quatro componentes: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. A implementação será gradual e também deverá ser considerada pelas redes estadual e privada.
A mudança foi estabelecida pela Resolução CNE/CEB nº 5/2026, homologada em agosto. A norma prevê que, ao final do período de implementação, cada ano ou série do Ensino Fundamental e do Ensino Médio tenha pelo menos dois dos quatro componentes. A distribuição das aulas e da carga horária ficará a cargo de cada rede de ensino.
Na prática
Em nota ao Jornal de Jundiaí, a Prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Educação vai criar um grupo de estudos para avaliar os impactos da nova diretriz no currículo local. Segundo a administração, as quatro linguagens artísticas já são contempladas pelo Currículo Jundiaiense, e o objetivo é fortalecer esse trabalho.
A Prefeitura informou ainda que a aplicação prática depende de orientações nacionais do MEC, principalmente nos aspectos pedagógicos, jurídicos e orçamentários. Por isso, a mudança não significa que as escolas passarão imediatamente a ter quatro disciplinas separadas de Arte.
Na rede municipal, as quatro linguagens já aparecem em projetos e atividades culturais. O programa Cultura da Gente, por exemplo, trabalha com dança, música e teatro nas escolas. A nova diretriz também prevê ações de formação de professores e uma implementação progressiva até o fim do período de vigência do PNE 2026-2036.