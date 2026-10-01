A rede municipal de Jundiaí, que atende 32 mil estudantes em 102 escolas, vai criar um grupo de estudos para avaliar as mudanças no ensino de Arte após novas diretrizes homologadas pelo Ministério da Educação (MEC). A regra organiza a área em quatro componentes: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. A implementação será gradual e também deverá ser considerada pelas redes estadual e privada.

A mudança foi estabelecida pela Resolução CNE/CEB nº 5/2026, homologada em agosto. A norma prevê que, ao final do período de implementação, cada ano ou série do Ensino Fundamental e do Ensino Médio tenha pelo menos dois dos quatro componentes. A distribuição das aulas e da carga horária ficará a cargo de cada rede de ensino.

Na prática

Em nota ao Jornal de Jundiaí, a Prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Educação vai criar um grupo de estudos para avaliar os impactos da nova diretriz no currículo local. Segundo a administração, as quatro linguagens artísticas já são contempladas pelo Currículo Jundiaiense, e o objetivo é fortalecer esse trabalho.