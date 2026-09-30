O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 acontece neste domingo (4), das 8h às 17h. Em Jundiaí e região, o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) orienta comerciantes sobre o funcionamento dos estabelecimentos e a organização das escalas de trabalho durante o período de votação.
De acordo com o sindicato, o comércio pode funcionar no dia da eleição, mas as empresas devem garantir aos trabalhadores tempo suficiente para o deslocamento até o local de votação, o exercício do voto e o retorno ao trabalho.
Na organização das escalas, devem ser considerados fatores como a distância entre o trabalho e o local de votação, as condições de transporte e possíveis filas nas seções eleitorais.
O Sincomercio recomenda que os comerciantes façam o planejamento antecipado das escalas, consultem a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) aplicável à categoria e observem a legislação trabalhista.
Entre as orientações estão o planejamento das escalas para o dia da votação, a garantia de tempo suficiente para que os funcionários possam votar e a consideração das condições de deslocamento de cada trabalhador.
As empresas também devem verificar as regras previstas na CCT e identificar os funcionários convocados pela Justiça Eleitoral, organizando as respectivas folgas compensatórias.
O sindicato orienta ainda que gestores e lideranças preservem a liberdade política dos trabalhadores, sem interferência ou pressão relacionada à escolha eleitoral.
Para os consumidores, a recomendação é verificar antecipadamente o horário de funcionamento das lojas que pretendem visitar. A abertura dos estabelecimentos pode variar de acordo com a atividade, o estabelecimento e as regras aplicáveis.
Segundo o Sincomercio, o planejamento antecipado permite conciliar o funcionamento do comércio com o exercício do direito de voto pelos trabalhadores.