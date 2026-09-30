O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 acontece neste domingo (4), das 8h às 17h. Em Jundiaí e região, o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) orienta comerciantes sobre o funcionamento dos estabelecimentos e a organização das escalas de trabalho durante o período de votação.

De acordo com o sindicato, o comércio pode funcionar no dia da eleição, mas as empresas devem garantir aos trabalhadores tempo suficiente para o deslocamento até o local de votação, o exercício do voto e o retorno ao trabalho.

Na organização das escalas, devem ser considerados fatores como a distância entre o trabalho e o local de votação, as condições de transporte e possíveis filas nas seções eleitorais.