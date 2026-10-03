Visitar São Paulo é como visitar um país em cada rua ou avenida. Mesmo quem conhece a Capital na palma da mão ainda se surpreende com a diversidade de atrações para todos os gostos, gêneros e necessidades. Seja vista do alto ou simplesmente em um carro elétrico, aquele carrinho para andar em campo de golfe, descobre que é possível se surpreender com as atrações.
O concreto e o cinza, que muitos dizem ser a paisagem da Capital, dão lugar a um colorido que só entende quem vê de perto. Visitar, por exemplo, o Zoo São Paulo e o Simba Safari é estar, literalmente, próximo à natureza, com a observação de animais, educação ambiental e atividades para todas as idades.
No Zoo São Paulo, considerado o maior da América Latina, os visitantes conhecem mais de dois mil animais de cerca de 300 espécies. Ao longo do percurso, adultos e crianças também têm a oportunidade de aprender sobre conservação da biodiversidade e conhecer espécies ameaçadas de extinção mantidas em programas de preservação, entre eles, o lobo-guará, onça-pintada, micos-leões-dourado, preto e da-cara-dourada, além de aves raras que habitam o Bosque da Conservação, como a ararinha-azul, a arara-azul-de-lear e a arara-azul-grande.
O espaço reforça o compromisso do zoológico com a proteção da fauna brasileira e a educação ambiental. Entre os moradores mais populares estão o casal de tigres, a família de leões e os cangurus que chegaram este ano no espaço e já conquistaram a simpatia do público infantil.
O ZOO tem pelo menos 300 espécies de animais em seu espaço
Vista do alto
Mas para quem deseja fazer um passeio diferente com uma paisagem pra além do solo, a dica é a Roda Rico, a maior roda gigante da América Latina. O empreendimento faz parte das atrações turísticas de São Paulo para que o visitante tenha acesso a diferentes paisagens paulistanas, tudo de um único ponto. Ideal para fotos, selfies e comemoração de datas especiais.
Com 91 metros de altura, a Roda Rico tem 42 cabines que comportam até oito passageiros por vez, equipadas com ar-condicionado, bluetooth, LED personalizável, monitoramento por câmeras e interfones. O passeio dura aproximadamente 25 a 30 minutos e é pet friendly, ou seja, os visitantes podem levar seus animais.
Além da vista panorâmica, os dias no local se completam no Café da Roda, que oferece opções de cafés, salgados e bolos. O espaço conta ainda com uma área dedicada a lembranças exclusivas da atração, ideal para quem deseja registrar a visita e aproveitar o dia com tranquilidade.
A Roda Rico é uma das maiores da América Latina
Reunião de ritmos
Para quem prefere curtir uma boa música, regada a um chope gelado e uma tradicional comida de boteco, nada melhor do que visitar um dos lugares mais boêmios da Capital. A placa instalada na frente mistura história e letra de música. Sim, ali no cruzamento da avenida Ipiranga com a São João, no Centro de São Paulo, o Bar Brahma faz parte da paisagem e da rotina de uma das regiões mais simbólicas da capital paulista.
A programação artística foca na música brasileira, com destaque para samba e pagode, além de apresentações de diferentes estilos ao longo da semana. Na gastronomia, a aposta é voltada para cozinha brasileira com clássicos de boteco, petiscos para compartilhar, pratos principais e opções que dialogam com a tradição gastronômica da cidade, mantendo a proposta de uma cozinha descomplicada e saborosa.
O tradicional Bar Brahma une boemia e comida diversificada
Bora descansar?
E por fim e não menos importante, aliás, pelo contrário, o momento de descanso após intensidade de passeio deve ser pensado para que a agitação do dia não seja empecilho para continuar a noite.
Então nada melhor do que a escolha de um hotel que una acomodações para adultos e crianças, aliás, divididos em categorias temáticas, mas sem deixar de lado a boa gastronomia, área de lazer e espaço para reunião de negócios.
Assim se apresenta o Wyndham São Paulo Ibirapuera Convention Plaza Hotel, o segundo maior empreendimento da capital paulista com 656 apartamentos divididos em sete categorias, atendendo plenamente viajantes a negócios ou lazer.
Suntuoso, o hotel está localizado em Moema, abrigando em suas dependências um dos maiores espaços de eventos com capacidade para até 1,3 mil pessoas simultaneamente. Ainda tem o YVÁ Gastronomia, restaurante com culinária contemporânea, drinques autorais e curadoria musical, um ambiente ideal para o almoço de negócios, momentos com a família ou mesmo uma happy hour.
O hotel é o único da América Latina a contar com quatro acomodações temáticas do Snoopy, inspiradas em diferentes facetas do personagem: Clássico, Aviador, Astronauta e Escoteiro. Cada ambiente possui decoração exclusiva e foi concebido para transportar famílias e fãs de diferentes gerações ao universo de Peanuts.
Então quem está pensando em um final de semana agradável, vale a dica!
Quartos temáticas fazem a diferença e encantam adultos e crianças