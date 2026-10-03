Visitar São Paulo é como visitar um país em cada rua ou avenida. Mesmo quem conhece a Capital na palma da mão ainda se surpreende com a diversidade de atrações para todos os gostos, gêneros e necessidades. Seja vista do alto ou simplesmente em um carro elétrico, aquele carrinho para andar em campo de golfe, descobre que é possível se surpreender com as atrações.

O concreto e o cinza, que muitos dizem ser a paisagem da Capital, dão lugar a um colorido que só entende quem vê de perto. Visitar, por exemplo, o Zoo São Paulo e o Simba Safari é estar, literalmente, próximo à natureza, com a observação de animais, educação ambiental e atividades para todas as idades.

No Zoo São Paulo, considerado o maior da América Latina, os visitantes conhecem mais de dois mil animais de cerca de 300 espécies. Ao longo do percurso, adultos e crianças também têm a oportunidade de aprender sobre conservação da biodiversidade e conhecer espécies ameaçadas de extinção mantidas em programas de preservação, entre eles, o lobo-guará, onça-pintada, micos-leões-dourado, preto e da-cara-dourada, além de aves raras que habitam o Bosque da Conservação, como a ararinha-azul, a arara-azul-de-lear e a arara-azul-grande.