O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem/SP) fará verificação metrológica na próxima quinta-feira, 1º de outubro, a partir das 9h, nos radares instalados na Vila Mafalda e no Distrito Industrial, em Jundiaí, nos seguintes endereços:

Avenida Quatorze de Dezembro, próximo ao nº 2846, sentido Centro;

Avenida Quatorze de Dezembro, próximo ao nº 3.040, sentido Anhanguera;

Avenida Quatorze de Dezembro, próximo ao nº 1.500, sentido Anhanguera;

Avenida Engenheiro Fernandes Gimenes Molina, próximo à avenida Luiz Pellizzari, sentido bairro.

De acordo com o Ipem-SP, que é uma autarquia do Governo do Estado, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, e delegado ao Inmetro, o objetivo da ação é verificar se a leitura dos equipamentos está em conformidade com a velocidade permitida na via pública, bem como se a velocidade do veículo que o radar registra está correta e de acordo com a legislação.

A verificação metrológica é obrigatória uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo, conforme consta na portaria Inmetro 158/2022. Em caso de chuva a ação pode ser cancelada.