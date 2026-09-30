A partir de 1º de outubro, beneficiárias de planos de saúde, independentemente da idade, terão acesso à mamografia digital sempre que houver indicação médica. Após a finalização de uma Consulta Pública e discussões com a participação das mais importantes entidades médicas do país, entre elas a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), a mudança foi aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), responsável pela regulação dos planos de saúde no Brasil, que determinou a exclusão de uma diretriz de utilização restrita a mulheres entre 40 e 69 anos de idade.
A Diretriz de Utilização nº 52 (DUT 52), com a determinação de cobertura obrigatória da mamografia digital exclusivamente a mulheres na faixa de 40 a 69 anos de idade, foi incorporada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS pela Resolução Normativa nº 387/2015, que entrou em vigor no início de 2016.
Uma década depois, a ANS realizou a Consulta Pública nº 173 entre junho e julho deste ano para que a população pudesse opinar e enviar contribuições sobre a DUT 52, com o objetivo de ampliar a cobertura obrigatória da mamografia digital nos planos de saúde. A proposta de revisão das regras partiu da própria ANS após debates realizados na Cosaúde (Comissão de Atualização o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar).
No dia 25 de agosto, em reunião realizada com as principais entidades médicas do Brasil, a ANS decidiu pela exclusão da DUT 52. A SBM foi representada pela mastologista Thais Paiva Moraes, coordenadora da Comissão de Imagenologia Mamária da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) e membro da Comissão Nacional de Mamografia.
“A proposta da SBM foi pela exclusão da DUT 52 do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. A retirada desta diretriz de utilização vem para alinhar a prática clínica atual com a obrigatoriedade de cobertura de um exame tão importante e minimizar as negativas de atendimento para pacientes fora da faixa de 40 a 69 anos e também com alguma necessidade clínica específica”, afirma Thais Paiva Moraes.
Com a mudança que passa a valer para os planos de saúde nesta quinta-feira (1º), o benefício alcança pacientes com menos de 40 anos consideradas de alto risco por histórico familiar de câncer, ou que precisem realizar o exame por questões específicas. “São casos, por exemplo, em que um achado no exame clínico precisa ser confirmado pela mamografia”, diz a representante da SBM. “É importante destacar que nessas circunstâncias a realização da mamografia digital precisa ter indicação médica.”
A mastologista destaca que a restrição da cobertura de mamografia digital pelos planos de saúde a pacientes com mais de 70 anos é um indicativo de problema de saúde no país. De acordo com levantamento do Datasus, entre 2015 e 2024, foram registrados 162.471 casos de câncer de mama em mulheres idosas no Brasil. Do total, 93.852 resultaram em morte. “Da mesma forma, com a mudança aprovada pela ANS, o exame deve ser feito a partir do pedido de um especialista”, ressalta.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), 99,75% dos mamógrafos avaliados no Brasil são digitais, contra apenas 0,25% analógicos. “Por falta de cobertura do convênio, as pacientes acabavam pagando para fazer o exame. Em alguns casos, o serviço e os médicos realizavam a mamografia digital, assumindo o ônus”, ressalta a especialista.
Na visão de Thais Paiva Moraes, a possibilidade de realização da mamografia digital sem a restrição de idade prevista na DUT 52 pelos planos de saúde é uma contribuição importante para a detecção precoce do câncer de mama. “A exclusão desta diretriz de utilização minimiza os ruídos que antes existiam e as negativas de realização do exame que poderiam gerar um atraso em diagnóstico”, conclui.