A partir de 1º de outubro, beneficiárias de planos de saúde, independentemente da idade, terão acesso à mamografia digital sempre que houver indicação médica. Após a finalização de uma Consulta Pública e discussões com a participação das mais importantes entidades médicas do país, entre elas a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), a mudança foi aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), responsável pela regulação dos planos de saúde no Brasil, que determinou a exclusão de uma diretriz de utilização restrita a mulheres entre 40 e 69 anos de idade.

A Diretriz de Utilização nº 52 (DUT 52), com a determinação de cobertura obrigatória da mamografia digital exclusivamente a mulheres na faixa de 40 a 69 anos de idade, foi incorporada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS pela Resolução Normativa nº 387/2015, que entrou em vigor no início de 2016.

Uma década depois, a ANS realizou a Consulta Pública nº 173 entre junho e julho deste ano para que a população pudesse opinar e enviar contribuições sobre a DUT 52, com o objetivo de ampliar a cobertura obrigatória da mamografia digital nos planos de saúde. A proposta de revisão das regras partiu da própria ANS após debates realizados na Cosaúde (Comissão de Atualização o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar).