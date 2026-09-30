As distribuidoras da CPFL que atuam no estado de São Paulo prepararam um plano especial para acompanhar o fornecimento de energia durante o primeiro turno das Eleições 2026, em 4 de outubro, e estarão mobilizadas para um eventual segundo turno, previsto para 25 de outubro.
O plano abrange 986 locais de votação no estado que estão na área da CPFL Piratininga. A companhia mapeou as unidades eleitorais para acompanhar o fornecimento de energia em tempo real e agilizar o atendimento em caso de ocorrência. Em Jundiaí, foram identificadas 92 unidades consumidoras eleitorais, que terão prioridade no restabelecimento do serviço em caso de interrupção de energia.
Entre as ações previstas estão equipes estrategicamente posicionadas e geradores móveis planejados para atendimentos pontuais. Plantonistas e equipes de sobreaviso atuarão durante o fim de semana no Centro de Operações Integrado (COI). Recursos adicionais poderão ser mobilizados conforme a necessidade.
Durante os dias de eleição, não haverá desligamentos programados nas unidades consumidoras eleitorais. A distribuidora irá monitorar as condições meteorológicas por meio de boletins da Climatempo para apoiar o planejamento das equipes e dos recursos necessários.
As ações foram alinhadas em reuniões com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). A distribuidora criou um canal de atendimento exclusivo para as demandas do TRE e das escolas, facilitando a troca de informações e a priorização de eventuais ocorrências.
“A CPFL Piratinga estará mobilizada durante todo o domingo para responder com agilidade a qualquer ocorrência que possa afetar os locais de votação. As equipes acompanharão o fornecimento em tempo real e priorizarão as unidades eleitorais de Jundiaí”, afirma Osvanil Pereira, diretor-presidente da CPFL Piratininga.