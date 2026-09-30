As distribuidoras da CPFL que atuam no estado de São Paulo prepararam um plano especial para acompanhar o fornecimento de energia durante o primeiro turno das Eleições 2026, em 4 de outubro, e estarão mobilizadas para um eventual segundo turno, previsto para 25 de outubro.

O plano abrange 986 locais de votação no estado que estão na área da CPFL Piratininga. A companhia mapeou as unidades eleitorais para acompanhar o fornecimento de energia em tempo real e agilizar o atendimento em caso de ocorrência. Em Jundiaí, foram identificadas 92 unidades consumidoras eleitorais, que terão prioridade no restabelecimento do serviço em caso de interrupção de energia.