No mês de agosto, o Brasil gerou 165.827 novos postos de trabalho. No mesmo mês, Jundiaí perdeu 545 postos de trabalho. Os números, apesar de opostos, têm algo em comum: o setor de Serviços, que é o que mais emprega no país e também em Jundiaí. Enquanto no Brasil foi o setor responsável por puxar contratações, no município foi o que teve maior perda de vagas formais. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
No mês passado, Jundiaí teve 10.140 admissões e 10.685 desligamentos, resultando no saldo de -545 postos. Na cidade, as maiores perdas foram em Serviços (-346) e Indústria (-235), mas Construção (-23) também registrou perda. Agropecuária (5) e Comércio (54) tiveram resultados positivos, embora tímidos. Com o resultado, Jundiaí registra neste ano, entre janeiro e agosto, saldo negativo de empregos formais, com perda de 418 postos. No estoque, a cidade tem 190.378 pessoas trabalhando com carteira assinada.
No mês, o grau de instrução com mais perda de emprego em Jundiaí foi Ensino Médio Completo (-628) e o com mais geração de vagas foi Ensino Médio Incompleto (75). Pessoas de 17 a 24 anos tiveram saldo positivo no período (270), já as demais faixas etárias tiveram perdas (-815), com destaque para a faixa etária de 30 a 39 anos (-376). Na cidade, homens (-381) perderam mais postos que mulheres (-164).
Outro sentido
No Brasil, em contrapartida, o saldo foi positivo, de 165.827 novos postos de trabalho durante agosto. A alta foi puxada justamente por Serviços (110.346), mas os demais setores também tiveram saldos positivos, sendo Construção (20.848), Indústria (16.613), Comércio (16.565) e Agropecuária (1.452). Com a soma de agosto, o país tem 1.134.033 empregos formais abertos neste ano, chegando ao estoque de 48.244.696 trabalhadores com carteira assinada.
Entre os estados, a maior alta foi registrada em São Paulo, com 42.533 empregos novos em agosto. No acumulado do ano, entre janeiro e agosto, o estado também tem o maior saldo (306.883).
Ainda falando de país, dos postos de trabalho gerados, 73,5% correspondem a vínculos típicos (121.964) e 26,5% a vínculos não típicos (43.863), majoritariamente trabalhadores com jornada igual ou inferior a 30 horas (40.661) e aprendizes (17.637).
No Brasil, o saldo em agosto foi positivo para homens (81.838) e mulheres (83.989). Para a população de até 24 anos, o saldo é de 128.997. Pessoas com nível médio completo apresentaram o maior saldo (100.939), seguidas por aquelas com nível médio incompleto (23.651). Os demais níveis de instrução totalizaram saldo de 41.237. Pardos (117.830), brancos (38.401), pretos (19.062) e indígenas (242) obtiveram saldos positivos no mês.
O salário médio real de admissão em agosto foi de R$ 2.410,74, com certa estabilidade em relação a julho de 2026 (R$ 2.411,48). Na comparação com agosto de 2025 (R$ 2.386,43), o salário médio real de admissão aumentou R$ 24,31 (1,02%).