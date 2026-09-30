No mês de agosto, o Brasil gerou 165.827 novos postos de trabalho. No mesmo mês, Jundiaí perdeu 545 postos de trabalho. Os números, apesar de opostos, têm algo em comum: o setor de Serviços, que é o que mais emprega no país e também em Jundiaí. Enquanto no Brasil foi o setor responsável por puxar contratações, no município foi o que teve maior perda de vagas formais. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

No mês passado, Jundiaí teve 10.140 admissões e 10.685 desligamentos, resultando no saldo de -545 postos. Na cidade, as maiores perdas foram em Serviços (-346) e Indústria (-235), mas Construção (-23) também registrou perda. Agropecuária (5) e Comércio (54) tiveram resultados positivos, embora tímidos. Com o resultado, Jundiaí registra neste ano, entre janeiro e agosto, saldo negativo de empregos formais, com perda de 418 postos. No estoque, a cidade tem 190.378 pessoas trabalhando com carteira assinada.

No mês, o grau de instrução com mais perda de emprego em Jundiaí foi Ensino Médio Completo (-628) e o com mais geração de vagas foi Ensino Médio Incompleto (75). Pessoas de 17 a 24 anos tiveram saldo positivo no período (270), já as demais faixas etárias tiveram perdas (-815), com destaque para a faixa etária de 30 a 39 anos (-376). Na cidade, homens (-381) perderam mais postos que mulheres (-164).

Outro sentido