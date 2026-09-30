Organizada pela enfermeira líder da Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT), Raíssa Gabriela Fileli, em parceria com o analista de filantropia, Aldo Fonseca, a celebração contou com a participação do capelão católico, Pe. Rafael Guilherme de Godoy, e do capelão evangélico, Pr. Francisco Vanderlinde. O momento teve como objetivo reconhecer o impacto das decisões familiares, que possibilitaram a outras pessoas uma nova chance de vida.

Uma celebração marcada pela gratidão, pela memória e pelo reconhecimento reuniu cerca de 70 familiares de pacientes doadores de órgãos na Capela do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), no dia 26 de setembro. O evento foi realizado em homenagem às famílias que, mesmo diante da dor da perda, autorizaram a doação de órgãos e transformaram a despedida em um gesto de amor, solidariedade e esperança.

“É um momento de agradecer às famílias que, em meio à dor da perda, disseram sim à doação. Esse gesto representa amor, solidariedade e esperança e pode transformar a vida de pessoas que aguardavam por um transplante. Nós, do Hospital São Vicente, agradecemos imensamente a presença e a participação de cada família na celebração. O sim que eles disseram, em um momento em que tudo parecia incerto, ultrapassou as paredes deste hospital. A vida continuou através do amor”, disse Raíssa.

Acolhimento e cuidado durante o processo

No Hospital São Vicente, o processo de doação de órgãos envolve uma equipe multiprofissional, que acompanha cada caso com cuidado, respeito e acolhimento. Após a confirmação da morte encefálica, a família recebe as informações necessárias e é acolhida por profissionais que participam de todo o processo.

O médico responsável comunica o óbito e esclarece as dúvidas dos familiares. Na sequência, a enfermeira da e-DOT aborda a possibilidade da doação de órgãos. O acompanhamento também conta com a participação do psicólogo da unidade, que oferece suporte emocional durante esse momento.