A Prefeitura de Jundiaí realizou nesta terça-feira (29) uma ação integrada do Núcleo de Ordem Urbana (NOU) na região do Meias Aço (Sorocabana). A atuação reuniu equipes de diferentes áreas para enfrentar uma situação que envolvia ocupação irregular, descarte de resíduos, riscos à saúde pública e vulnerabilidade social em uma área próxima ao Rio Jundiaí.
Na vistoria, as equipes identificaram moradias improvisadas instaladas em Área de Preservação Permanente (APP), nas proximidades da margem do Rio Jundiaí, na região da antiga Olaria Preu. Cerca de 13 famílias estavam no local.
Participaram da ação servidores das secretarias municipais de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), com apoio da Guarda Municipal.
Além das estruturas improvisadas, foi constatado o acúmulo de lixo orgânico e de materiais como latas, garrafas, pneus, canos e objetos metálicos, situação que representa risco ambiental e sanitário e exige acompanhamento do poder público.
Risco ambiental e à saúde
O acúmulo de resíduos também chamou a atenção das equipes pelo risco à saúde pública. Garrafas, pneus, recipientes e outros objetos expostos podem acumular água e favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.
O descarte irregular de lixo também cria condições para a presença de ratos, baratas e escorpiões, além de aumentar os riscos de contaminação ambiental, especialmente pela proximidade com o Rio Jundiaí.
A ação faz parte do trabalho permanente do Núcleo de Ordem Urbana, que reúne diferentes áreas da prefeitura para atuar de forma integrada em situações que envolvem ocupação irregular de espaços públicos, zeladoria, preservação ambiental, segurança e assistência social.
As medidas são discutidas nas reuniões periódicas do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), ligado à Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC).
“O objetivo é atuar de maneira integrada e contínua. São situações que não envolvem apenas a ocupação do espaço público, mas também questões ambientais, sanitárias e sociais. Por isso, reunimos diferentes serviços da prefeitura para dar o encaminhamento adequado a cada situação e continuar acompanhando essas áreas”, destacou o coordenador do GGIM, Adalberto Ceolin.