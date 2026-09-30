A Prefeitura de Jundiaí realizou nesta terça-feira (29) uma ação integrada do Núcleo de Ordem Urbana (NOU) na região do Meias Aço (Sorocabana). A atuação reuniu equipes de diferentes áreas para enfrentar uma situação que envolvia ocupação irregular, descarte de resíduos, riscos à saúde pública e vulnerabilidade social em uma área próxima ao Rio Jundiaí.

Na vistoria, as equipes identificaram moradias improvisadas instaladas em Área de Preservação Permanente (APP), nas proximidades da margem do Rio Jundiaí, na região da antiga Olaria Preu. Cerca de 13 famílias estavam no local.

Participaram da ação servidores das secretarias municipais de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), com apoio da Guarda Municipal.