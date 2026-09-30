30 de setembro de 2026
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ELEIÇÃO

Parque do Corrupira e centros esportivos estarão fechados domingo

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Os demais parques municipais administrados pela prefeitura funcionam normalmente no dia; centros esportivos e o Parque do Trabalhador abrem no sábado (3) e na segunda (5)
Os demais parques municipais administrados pela prefeitura funcionam normalmente no dia; centros esportivos e o Parque do Trabalhador abrem no sábado (3) e na segunda (5)

O Parque do Trabalhador, popularmente chamado de Parque do Corrupira, e os centros esportivos de Jundiaí estarão fechados neste domingo (4), em razão das eleições. Os espaços voltam a funcionar normalmente na segunda-feira (5). A medida vale apenas para o Parque do Corrupira e centros esportivos. Os demais parques municipais administrados pela prefeitura funcionam normalmente.

No sábado (3), o Parque do Corrupira e os centros esportivos também funcionarão normalmente de acordo com o horário de cada equipamento. No Parque do Trabalhador, visitantes poderão utilizar normalmente os quiosques com churrasqueira no sábado também, mediante agendamento. A restrição do funcionamento é apenas no domingo.

Serviço

Para conferir endereços, horários de funcionamento e a estrutura disponível em cada espaço, acesse:

Parques municipais:
https://jundiai.sp.gov.br/infraestrutura-e-servicos-publicos/parques-municipais/

Complexos esportivos:
https://jundiai.sp.gov.br/esporte-e-lazer/complexos-educacionais-culturais-e-esportivos/

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