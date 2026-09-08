A Prefeitura de Louveira realiza, no dia 10 de outubro, a oitava edição do Encontro de Ferreomodelismo de Louveira. O evento será realizado das 9h às 18h, na Subestação de Energia Engenheiro Francisco de Monlevade, localizada na Rua Armando Steck, 184, no Centro. A entrada é gratuita.

O encontro reúne apaixonados por ferrovias, modelismo e pela história ferroviária do município. Durante a programação, o público poderá conferir exposições de maquetes e dioramas, além de artigos de modelismo, artesanato e outras atrações voltadas para diferentes públicos.

A programação também contará com praça de alimentação, Espaço Kids e visita ao patrimônio ferroviário, oferecendo opções de lazer para toda a família e, ao mesmo tempo, promovendo o contato com a história e a memória de Louveira.