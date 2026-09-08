29 de setembro de 2026
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8º Encontro de Ferreomodelismo acontece 10 de outubro

Por Redação | Prefeitura de Louveira
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Louveira
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Prefeitura de Louveira
Evento será realizado das 9h às 18h, na Subestação de Energia Engenheiro Francisco de Monlevade, localizada na Rua Armando Steck
Evento será realizado das 9h às 18h, na Subestação de Energia Engenheiro Francisco de Monlevade, localizada na Rua Armando Steck

A Prefeitura de Louveira realiza, no dia 10 de outubro, a oitava edição do Encontro de Ferreomodelismo de Louveira. O evento será realizado das 9h às 18h, na Subestação de Energia Engenheiro Francisco de Monlevade, localizada na Rua Armando Steck, 184, no Centro. A entrada é gratuita.

O encontro reúne apaixonados por ferrovias, modelismo e pela história ferroviária do município. Durante a programação, o público poderá conferir exposições de maquetes e dioramas, além de artigos de modelismo, artesanato e outras atrações voltadas para diferentes públicos.

A programação também contará com praça de alimentação, Espaço Kids e visita ao patrimônio ferroviário, oferecendo opções de lazer para toda a família e, ao mesmo tempo, promovendo o contato com a história e a memória de Louveira.

Realizado pela Prefeitura de Louveira, com apoio do Grupo de Ferreomodelismo de Louveira (GFL), o evento chega à oitava edição como um espaço de encontro entre colecionadores, modelistas, famílias e visitantes interessados pela cultura ferroviária.

Além do caráter de entretenimento, o encontro busca aproximar as novas gerações da história das ferrovias e valorizar a importância do patrimônio ferroviário para a formação e o desenvolvimento do município.

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