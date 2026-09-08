A Prefeitura de Louveira realiza, no dia 10 de outubro, a oitava edição do Encontro de Ferreomodelismo de Louveira. O evento será realizado das 9h às 18h, na Subestação de Energia Engenheiro Francisco de Monlevade, localizada na Rua Armando Steck, 184, no Centro. A entrada é gratuita.
O encontro reúne apaixonados por ferrovias, modelismo e pela história ferroviária do município. Durante a programação, o público poderá conferir exposições de maquetes e dioramas, além de artigos de modelismo, artesanato e outras atrações voltadas para diferentes públicos.
A programação também contará com praça de alimentação, Espaço Kids e visita ao patrimônio ferroviário, oferecendo opções de lazer para toda a família e, ao mesmo tempo, promovendo o contato com a história e a memória de Louveira.
Realizado pela Prefeitura de Louveira, com apoio do Grupo de Ferreomodelismo de Louveira (GFL), o evento chega à oitava edição como um espaço de encontro entre colecionadores, modelistas, famílias e visitantes interessados pela cultura ferroviária.
Além do caráter de entretenimento, o encontro busca aproximar as novas gerações da história das ferrovias e valorizar a importância do patrimônio ferroviário para a formação e o desenvolvimento do município.