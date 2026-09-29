29 de setembro de 2026
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CÂNCER DE MAMA

Paulista FC lança camisa especial do Outubro Rosa

Por Redação | Paulista FC
| Tempo de leitura: 1 min
Paulista FC
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Uniforme foi desenvolvido especialmente para a campanha e leva a mensagem
Uniforme foi desenvolvido especialmente para a campanha e leva a mensagem "Cuide de você. Jogue pela vida. Um toque pode mudar o jogo."

O Paulista Futebol Clube lançou uma camisa especial para o Outubro Rosa 2026, campanha que busca ampliar a conscientização sobre o câncer de mama e reforçar a importância do cuidado com a saúde.

Com o lema “Cuide de você. Jogue pela vida. Um toque pode mudar o jogo”, a iniciativa utiliza uma expressão tradicional do futebol para chamar a atenção para uma questão de saúde. Na campanha, o “toque” ganha um novo significado e faz referência ao conhecimento do próprio corpo, ao cuidado e à importância do acompanhamento médico.

Desenvolvida especialmente para o Outubro Rosa, a camisa tem o rosa como cor predominante, combinado à identidade do Tricolor. O uniforme especial transforma o futebol em uma ferramenta de mobilização e busca envolver também os torcedores na campanha.

Durante o mês de outubro, o Paulista pretende utilizar a visibilidade do clube e a força de sua torcida para contribuir com a disseminação de informações sobre a importância da prevenção e do cuidado com a saúde das mulheres.

A camisa especial está disponível nos modelos masculino, babylook e infantil.

A campanha reforça a mensagem de que o cuidado com a saúde deve fazer parte da rotina e que a atenção ao próprio corpo e o acompanhamento médico são importantes na prevenção e na identificação de possíveis alterações.

“Cuide de você. Jogue pela vida. Um toque pode mudar o jogo.”

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