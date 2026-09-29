O Paulista Futebol Clube lançou uma camisa especial para o Outubro Rosa 2026, campanha que busca ampliar a conscientização sobre o câncer de mama e reforçar a importância do cuidado com a saúde.

Com o lema “Cuide de você. Jogue pela vida. Um toque pode mudar o jogo”, a iniciativa utiliza uma expressão tradicional do futebol para chamar a atenção para uma questão de saúde. Na campanha, o “toque” ganha um novo significado e faz referência ao conhecimento do próprio corpo, ao cuidado e à importância do acompanhamento médico.

Desenvolvida especialmente para o Outubro Rosa, a camisa tem o rosa como cor predominante, combinado à identidade do Tricolor. O uniforme especial transforma o futebol em uma ferramenta de mobilização e busca envolver também os torcedores na campanha.