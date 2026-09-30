Com a chegada dos períodos mais quentes e chuvosos, aumenta a atenção para a presença de animais peçonhentos em casas, terrenos e áreas verdes da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Em Jundiaí, foram registrados 60 acidentes com escorpiões no primeiro semestre de 2026, contra 45 no mesmo período de 2025, alta de 33,3%. No período, a Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM) realizou 361 vistorias para identificar riscos, orientar moradores e coletar animais para identificação.

O alerta, porém, envolve diferentes espécies. Até 2025, Jundiaí havia registrado 154 acidentes com animais peçonhentos, segundo o Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (NIES), do Governo do Estado. Foram 105 acidentes com escorpiões, 29 com abelhas, 17 com aranhas, dois com serpentes e um com lagarta. Houve ainda um óbito, provocado por acidente com abelhas.

Na Região Metropolitana, o levantamento de 2025 apontou 155 acidentes com escorpiões, sendo 91 em Jundiaí, 17 em Campo Limpo Paulista, oito em Itupeva, cinco em Louveira e três em Várzea Paulista.