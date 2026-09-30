Com a chegada dos períodos mais quentes e chuvosos, aumenta a atenção para a presença de animais peçonhentos em casas, terrenos e áreas verdes da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Em Jundiaí, foram registrados 60 acidentes com escorpiões no primeiro semestre de 2026, contra 45 no mesmo período de 2025, alta de 33,3%. No período, a Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM) realizou 361 vistorias para identificar riscos, orientar moradores e coletar animais para identificação.
O alerta, porém, envolve diferentes espécies. Até 2025, Jundiaí havia registrado 154 acidentes com animais peçonhentos, segundo o Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (NIES), do Governo do Estado. Foram 105 acidentes com escorpiões, 29 com abelhas, 17 com aranhas, dois com serpentes e um com lagarta. Houve ainda um óbito, provocado por acidente com abelhas.
Na Região Metropolitana, o levantamento de 2025 apontou 155 acidentes com escorpiões, sendo 91 em Jundiaí, 17 em Campo Limpo Paulista, oito em Itupeva, cinco em Louveira e três em Várzea Paulista.
Em 2026, as prefeituras mantêm ações de orientação. Várzea Paulista alerta para a presença de escorpiões, aranhas e serpentes em locais como terrenos baldios, entulhos, madeira, tijolos, mato, ralos e redes de esgoto. Em Itupeva, equipes de Vigilância de Zoonoses realizam atividades educativas sobre diferentes animais peçonhentos. Louveira também reforçou as orientações sobre escorpiões, aranhas e serpentes, com atenção especial para crianças.
Aranhas também preocupam
Apesar de não haver, nas fontes municipais consultadas, um número consolidado de acidentes com aranhas em Jundiaí em 2026, o animal também está entre os monitorados pela VISAM. Em 2025, foram 17 acidentes com aranhas na cidade, sendo 14 leves e três moderados. O alerta ganhou repercussão na região após a morte de uma criança de 1 ano e 8 meses, em Atibaia, após uma possível picada de aranha. O animal não foi capturado e, portanto, a espécie não foi confirmada.
O que fazer
Ao encontrar um animal peçonhento, a orientação é não tentar capturá-lo ou matá-lo. O ideal é manter distância, afastar crianças e animais domésticos e acionar o serviço responsável pelo controle de zoonoses do município. Em caso de picada, a pessoa deve procurar atendimento médico imediatamente. O local não deve ser cortado, sugado ou receber substâncias caseiras.