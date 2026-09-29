29 de setembro de 2026
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ÁREAS COM AREIA

Após aquisição de maquinário, centros esportivos recebem cuidados

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
As equipes já passaram pelo Sororoca, Benedito de Lima e Aramis Polli e o trabalho segue um cronograma periódico para atender gradualmente os demais espaços públicos
As equipes já passaram pelo Sororoca, Benedito de Lima e Aramis Polli e o trabalho segue um cronograma periódico para atender gradualmente os demais espaços públicos

Para reforçar o serviço de manutenção de espaços com areia nos centros esportivos de Jundiaí, a prefeitura adquiriu duas máquinas descompactadoras de areia. Os equipamentos ajudam a revolver e nivelar a superfície, evitando que a areia fique excessivamente compactada com o uso frequente. O resultado é um piso mais adequado para a prática esportiva e também mais confortável e seguro para as crianças que utilizam os parquinhos.

A ação é realizada pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), e será ampliada gradualmente para diferentes regiões da cidade. O trabalho começou pelo CECE José Brenna – Sororoca, que conta com uma das maiores áreas de areia entre os equipamentos esportivos do município e recebe grande movimento de usuários, especialmente nos finais de semana e no período noturno.

As equipes também já passaram pelos Centros Esportivos Benedito de Lima, no Retiro, e Aramis Polli, na Vila Hortolândia. Os trabalhos também foram iniciados no CECE Dr. Romão de Souza, na Colônia. A manutenção seguirá um cronograma periódico para atender gradualmente os demais espaços públicos. Nos locais em que houver necessidade, além da descompactação, também será feita a reposição de areia nas quadras e nos parquinhos.

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