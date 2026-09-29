A TIC Trens, concessionária responsável pela operação, manutenção e modernização da Linha 7-Rubi, tem intensificado o seu plano contínuo de prevenção a furtos de cabos. Por meio do mapeamento dos pontos mais vulneráveis de toda a extensão do trecho, entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí, a concessionária atua com o objetivo de aumentar a confiabilidade do sistema e reduzir os impactos operacionais.

Entre as ações estão a proteção de caixas subterrâneas, alteamento de cabos, uso de novos materiais em substituição ao cobre, além de tecnologia integrada ao Centro de Controle Operacional (CCO) para segurança e monitoramento. As medidas têm como foco proteger sistemas essenciais e contribuir para a continuidade e a confiabilidade da operação.

O furto de cabos é uma ação criminosa que afeta diretamente a operação ferroviária e compromete diretamente a circulação dos trens e a regularidade do serviço, o que gera impactos aos passageiros. Para orientar as ações do plano para diminuir os furtos, a TIC Trens realizou um levantamento dos principais pontos em que há necessidade de intervenção. Os estudos consideram desafios técnicos como longas extensões de áreas rurais e passagens de difícil visualização que exigem soluções diferentes das aplicadas em trechos urbanos. A partir do diagnóstico, as ações de proteção e modernização avançam gradativamente pelos 57 quilômetros da Linha 7-Rubi.