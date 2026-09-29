A TIC Trens, concessionária responsável pela operação, manutenção e modernização da Linha 7-Rubi, tem intensificado o seu plano contínuo de prevenção a furtos de cabos. Por meio do mapeamento dos pontos mais vulneráveis de toda a extensão do trecho, entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí, a concessionária atua com o objetivo de aumentar a confiabilidade do sistema e reduzir os impactos operacionais.
Entre as ações estão a proteção de caixas subterrâneas, alteamento de cabos, uso de novos materiais em substituição ao cobre, além de tecnologia integrada ao Centro de Controle Operacional (CCO) para segurança e monitoramento. As medidas têm como foco proteger sistemas essenciais e contribuir para a continuidade e a confiabilidade da operação.
O furto de cabos é uma ação criminosa que afeta diretamente a operação ferroviária e compromete diretamente a circulação dos trens e a regularidade do serviço, o que gera impactos aos passageiros. Para orientar as ações do plano para diminuir os furtos, a TIC Trens realizou um levantamento dos principais pontos em que há necessidade de intervenção. Os estudos consideram desafios técnicos como longas extensões de áreas rurais e passagens de difícil visualização que exigem soluções diferentes das aplicadas em trechos urbanos. A partir do diagnóstico, as ações de proteção e modernização avançam gradativamente pelos 57 quilômetros da Linha 7-Rubi.
“A gestão da infraestrutura ferroviária exige soluções compatíveis com as características de cada trecho. Nosso plano preventivo combina engenharia, tecnologia e ações de segurança para definir a intervenção mais adequada em cada ponto. É um trabalho contínuo que visa mitigar impactos operacionais e garantir a melhor experiência aos passageiros”, afirma José Luiz Bastos, diretor de Operação e Manutenção da TIC Trens.
Com a redução da exposição dos sistemas de sinalização e energia, o resultado imediato foi um aumento na confiabilidade e na disponibilidade operacional. Interferências externas em ambos os sistemas podem resultar, respectivamente, na redução de velocidade e interrupção total ou parcial da circulação de trens.
Tecnologia integrada ao Centro de Controle
Além do monitoramento por mais de 700 câmeras e do apoio de equipes de segurança, a concessionária adota novas tecnologias entre as ações antifurto. A iniciativa contempla a instalação de sensores de detecção de intrusão em caixas de comando ao longo da via. Ao menor sinal de violação ou abertura não autorizada, um alarme sonoro local é disparado e um alerta imediato é enviado ao Centro de Controle Operacional (CCO), que aciona prontamente as equipes de segurança mais próximas para interceptar a ação.