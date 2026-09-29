O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) está com 1.637 vagas de estágio disponíveis em 174 cidades do interior do Estado de São Paulo, segundo levantamento realizado nesta segunda-feira (28). As oportunidades contemplam estudantes de diferentes níveis de ensino e áreas de formação.
Entre as áreas com maior número de oportunidades estão Administrativa, com 310 vagas; Educação, com 105; Direito, com 83; Administrativa – Técnico, com 61; Construção Civil, com 52; Contabilidade, também com 52; e Marketing, com 45 vagas.
A distribuição das oportunidades alcança diferentes regiões do Estado. Entre os municípios do interior com maior número de vagas estão:
Campinas – 163 vagas
Ribeirão Preto – 115 vagas
São José dos Campos – 105 vagas
Santos – 99 vagas
Franca – 94 vagas
Jundiaí – 74 vagas
Sorocaba – 72 vagas
São José do Rio Preto – 51 vagas
Jacareí – 40 vagas
Atibaia – 38 vagas
Araçatuba – 37 vagas
Piracicaba – 35 vagas
Botucatu – 30 vagas
São Carlos – 30 vagas
Ourinhos – 27 vagas
Como se cadastrar
Para participar dos processos seletivos, o estudante deve realizar o cadastro no portal do Ciee, ciee.online. É importante manter dados como CEP, e-mail e telefone sempre atualizados para receber oportunidades compatíveis com o perfil. Além das vagas, a plataforma oferece cursos gratuitos de capacitação e recursos que podem ajudar a fortalecer o perfil profissional, como vídeo de apresentação e redação on-line. Os estudantes também podem esclarecer dúvidas pelo WhatsApp do Ciee, pelo número (11) 3003-2433. É necessário utilizar o DDD 11.