O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) está com 1.637 vagas de estágio disponíveis em 174 cidades do interior do Estado de São Paulo, segundo levantamento realizado nesta segunda-feira (28). As oportunidades contemplam estudantes de diferentes níveis de ensino e áreas de formação.

Entre as áreas com maior número de oportunidades estão Administrativa, com 310 vagas; Educação, com 105; Direito, com 83; Administrativa – Técnico, com 61; Construção Civil, com 52; Contabilidade, também com 52; e Marketing, com 45 vagas.

A distribuição das oportunidades alcança diferentes regiões do Estado. Entre os municípios do interior com maior número de vagas estão: