Para Davi Bertoncello, diretor executivo da Tupi e diretor de Comunicação da ABVE: “Quase 2 mil municípios brasileiros já têm onde carregar um carro elétrico, e mais de mil deles já têm carga rápida. A pergunta do consumidor deixou de ser se existe carregador no país e passou a ser se existe carregador no caminho que ele faz. Isso só foi possível porque o Brasil resolveu o problema do equipamento: o custo caiu, a tecnologia amadureceu e o operador aprendeu a instalar. O gargalo agora é anterior ao carregador. Está no prazo e nas condições de conexão de uma nova carga à rede. A consulta pública que a Aneel abriu neste mês trata exatamente disso, e é a discussão mais importante do setor até o fim do ano”.

Ambiente regulatório

Dois marcos normativos entraram em vigor no primeiro semestre e tendem a influenciar a recarga lenta, ainda que seus efeitos não sejam isoláveis nesta série. A Lei 18.403/2026, sancionada em 19 de fevereiro pelo governador Tarcísio de Freitas, garante o direito à instalação de carregadores individuais em vagas privativas de condomínios residenciais e comerciais no estado de São Paulo, vedando proibições arbitrárias e exigindo apenas adequação técnica e de segurança. Em paralelo, a diretriz nacional dos Corpos de Bombeiros para pontos de recarga, em vigor desde o fim de fevereiro de 2026, passou a oferecer parâmetros uniformes de projeto e vistoria, reduzindo a insegurança que travava aprovações em edificações.

O próximo capítulo regulatório está na infraestrutura de energia. Em 10 de setembro, a Aneel abriu a Consulta Pública 033/2026, que discute a modernização das regras de conexão de tecnologias como geração distribuída, armazenamento, veículos elétricos e cargas flexíveis. A consulta fica aberta até 9 de novembro de 2026 e trata exatamente do gargalo apontado pelos operadores: prazo e condições de ligação de novas cargas de alta potência. ABVE apresentará suas contribuições à consulta pública.