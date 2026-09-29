O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) conquistou o segundo lugar no Grupo de Estudos em Tecnologia (GET), evento promovido pela Convatec, empresa global de produtos e tecnologias médicas. A premiação reúne instituições de saúde para compartilhar experiências e soluções inovadoras voltadas ao cuidado dos pacientes. O trabalho apresentado pelo hospital teve como foco pessoas com estomias, como colostomias e ileostomias. Esses pacientes utilizam bolsas coletoras acopladas ao abdômen para a eliminação de fezes após determinados procedimentos cirúrgicos.
“O estoma é uma espécie de abertura no abdômen para desviar a saída de fezes e gases do corpo, com auxílio de uma bolsa coletora. Nossa equipe identificou desafios relacionados ao uso de bolsas coletoras convencionais em pacientes com estomas retraídos ou planos, ou seja, quando a abertura fica muito próxima da pele ou mais para dentro do abdômen. Nessas situações, a bolsa pode não se fixar corretamente, causando vazamentos, lesões na pele e desconforto para o paciente”, explica a estomaterapeuta Patrícia Marchini Ito.
Ao longo de cerca de seis meses, profissionais do HSV acompanharam três pacientes que utilizavam bolsas coletoras e apresentavam dificuldades com os equipamentos disponíveis. “O estudo avaliou novas opções de dispositivos desenvolvidos para se adaptar melhor a diferentes formatos de estoma. Nos casos acompanhados, as novas tecnologias apresentaram resultados positivos, com melhor encaixe das bolsas, mais conforto para os pacientes e menos problemas como vazamentos e irritações na pele”, afirma.
O trabalho também destacou a importância de preparar o paciente para os cuidados após a alta hospitalar. Ainda durante a internação, a equipe orienta sobre o uso correto dos equipamentos e os cuidados necessários no dia a dia. Ao deixar o hospital, o paciente recebe um kit inicial com bolsas coletoras e outros materiais para auxiliar nesse período de adaptação, além de contar com acompanhamento especializado para tirar dúvidas e receber orientações.
Outro ponto importante foi a aproximação entre as equipes do Hospital São Vicente e do Núcleo de Atenção à Pessoa com Deficiência (NAPD), responsável por dar continuidade ao atendimento desses pacientes no município. Embora já existisse essa parceria, a participação no GET fortaleceu a integração entre os serviços, tornando a transição do cuidado mais organizada e acolhedora. A experiência mostrou que, além da tecnologia, oferecer orientação, acompanhamento e um atendimento voltado às necessidades de cada pessoa faz toda a diferença na recuperação e na qualidade de vida dos pacientes.
A estomaterapeuta Patrícia, do HSV, e a enfermeira Nicole, do NAPD, durante o evento Grupo de Estudos em Tecnologia (GET)