Jundiaí recebeu uma delegação do Estado de Himachal Pradesh, da Índia, em uma agenda de intercâmbio institucional voltada ao compartilhamento de experiências e soluções em políticas públicas. A programação reuniu representantes do Governo indiano, do All India Institute of Local Self-Government (Aiilsg) e da Associação Brasileira de Municípios (ABM) e apresentou iniciativas desenvolvidas pelo município nas áreas de desenvolvimento urbano sustentável, conservação ambiental, prevenção e resposta a situações de emergência e gestão de resíduos sólidos.

A visita foi articulada a partir de convite da Associação Brasileira de Municípios e integra uma agenda de cooperação e intercâmbio institucional. Para a Prefeitura de Jundiaí, a presença da delegação reforça a inserção do município em agendas internacionais e a possibilidade de compartilhar experiências desenvolvidas localmente com outras cidades e governos.