Jundiaí recebeu uma delegação do Estado de Himachal Pradesh, da Índia, em uma agenda de intercâmbio institucional voltada ao compartilhamento de experiências e soluções em políticas públicas. A programação reuniu representantes do Governo indiano, do All India Institute of Local Self-Government (Aiilsg) e da Associação Brasileira de Municípios (ABM) e apresentou iniciativas desenvolvidas pelo município nas áreas de desenvolvimento urbano sustentável, conservação ambiental, prevenção e resposta a situações de emergência e gestão de resíduos sólidos.
A visita foi articulada a partir de convite da Associação Brasileira de Municípios e integra uma agenda de cooperação e intercâmbio institucional. Para a Prefeitura de Jundiaí, a presença da delegação reforça a inserção do município em agendas internacionais e a possibilidade de compartilhar experiências desenvolvidas localmente com outras cidades e governos.
A secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente apresentou o Projeto Caminhos do Vale do Rio Jundiaí, iniciativa que articula desenvolvimento urbano sustentável, conservação ambiental e valorização do rio como elemento estruturador do território metropolitano.
Já a Defesa Civil apresentou sua estrutura de atuação, com destaque para as políticas de prevenção, preparação e resposta a situações de emergência e para a gestão de riscos no território.
O grupo também realizou uma visita técnica ao Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Geresol), onde conheceu as soluções adotadas pelo município para diferentes etapas do gerenciamento de resíduos.
A Assessora Especial de Cooperação Internacional, Laura Comparato Cardoso, afirma que a aproximação com delegações estrangeiras permite apresentar experiências municipais e, ao mesmo tempo, conhecer diferentes formas de enfrentar desafios comuns às cidades. “Receber uma delegação como essa mostra que Jundiaí tem experiências e políticas públicas que podem contribuir para o debate internacional sobre o desenvolvimento das cidades. A cooperação internacional cria justamente esse espaço de troca: apresentamos soluções que construímos aqui e também temos a oportunidade de conhecer outras realidades, identificar pontos de convergência e construir novas possibilidades de parceria institucional”, afirma.
Entre os representantes indianos estavam Vikramaditya Singh, Ministro do Desenvolvimento Urbano do Governo de Himachal Pradesh; Harish Janartha, membro da Assembleia Legislativa de Shimla; Devesh Kumar, secretário de Finanças; Neeraj Kumar, diretor do Departamento de Desenvolvimento Urbano; e Saurabh Jassal, secretário especial do Departamento de Desenvolvimento Urbano. Também participaram Harish Chandra Sharma, diretor de Projetos do All India Institute of Local Self-Government (Aiilsg), e Eduardo Tadeu Pereira, diretor executivo da ABM.