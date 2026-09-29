Com previsão de conclusão em janeiro de 2027, o curso tem como um dos módulos “Técnicas de Preservação Pessoal”. Além do condicionamento físico, a disciplina valoriza aspectos psicológicos essenciais, como tomada de decisões, autocontrole, trabalho em equipe e entrosamento com o parceiro. Os instrutores são os guardas municipais Albanez, Samuel de Souza, Júlio e Cassamassimo.

O curso de formação de 50 novos agentes da Guarda Municipal de Jundiaí, iniciado em agosto deste ano, está em andamento com aulas teóricas e práticas. Com carga horária de 800 horas/aula, a capacitação segue a grade curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e representa a última etapa para os aprovados no concurso público antes de ingressarem na corporação.

O GM Albanez, com 15 anos de corporação e experiência na formação de 12 turmas, destaca a importância do equilíbrio entre corpo e mente. “Sempre estimulamos os futuros GMs a participarem das atividades físicas e do aprendizado das técnicas com total concentração. A parte física é essencial, mas o lado mental deve ser permanentemente considerado. A má condução de um agente durante uma ocorrência significa que ele passa a fazer parte dela.”

O GM Samuel de Souza afirma que as aulas práticas incluem técnicas adequadas de abordagem. “Mostramos na prática a melhor forma de agir e, se necessário, de algemar uma pessoa em situação de exaltamento. O guarda municipal precisa estar bem condicionado fisicamente e saber se portar com segurança e profissionalismo durante as ocorrências”, disse.

Entre os alunos, Caio Andrade, de 37 anos, percorreu mais de três mil quilômetros do Acre até Jundiaí para integrar a Guarda Municipal. Ex-policial militar acreano, ele avalia positivamente a experiência. “Tem sido uma grande vivência. Estou aproveitando cada momento do curso. O ambiente é mais leve do que o que experimentei no Acre, com menor rigidez, mas com total respeito à hierarquia. Em Jundiaí, os instrutores têm um olhar mais humano para quem ainda é candidato.”