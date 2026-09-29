A Câmara de Jundiaí realizou audiência pública para apresentar as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2026. Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, a receita corrente líquida acumulada em 12 meses chegou a R$ 3,658 bilhões, alta de 6,9% sobre o mesmo período de 2025. O superávit orçamentário foi de R$ 472 milhões. A despesa com pessoal ficou em 41,15% da receita ajustada, abaixo do limite prudencial de 51,3% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Na saúde, foram aplicados 27% dos recursos de impostos e transferências, enquanto a educação recebeu 27,3%. A dívida consolidada do município foi de R$ 65 milhões e apresentou os números fiscais.
Dois prefeitos, uma referência
Juvenal Rossi e Professor Rodolfo, que comandaram Várzea Paulista desde 2013, aparecem juntos em vídeo para apoiar a candidatura do atual vice-prefeito João Paulo a deputado estadual. A mensagem usa uma comparação com o mercado de trabalho: antes de contratar alguém, é comum buscar referências. Os dois destacam a trajetória de João Paulo na administração municipal, incluindo a atuação na Saúde e a participação na implantação do Hospital e Maternidade. O peso do depoimento está justamente nessa convivência administrativa. Juvenal acompanhou a chegada de João Paulo à Prefeitura, vindo da iniciativa privada e da engenharia. Rodolfo, posteriormente, ampliou essa participação na administração municipal e hoje tem João Paulo como vice-prefeito.
Fim do horário eleitoral
Quinta-feira (1º) será o último dia para a veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão referente ao primeiro turno das eleições. O horário eleitoral começou em 28 de agosto e segue até a antevéspera da votação. Depois desse prazo, entram em vigor outras restrições previstas na legislação para a reta final da campanha. O primeiro turno será realizado no domingo (4), quando os eleitores escolherão presidente, governador, senador e deputados federal e estadual ou distrital. Se houver segundo turno para os cargos que admitem essa etapa, a propaganda gratuita no rádio e na TV será retomada em outubro.
MP das apostas Medida provisória determina a proibição da exploração, oferta, intermediação e publicidade de apostas de quota fixa, as bets, em todo o país. Segundo a Agência Senado, a MP 1.394/2026 prevê o fim, em 30 dias, das autorizações das empresas. A medida cria regras para a devolução do dinheiro dos apostadores e mecanismos para bloquear sites, aplicativos e transações ligados às apostas. A regra alcança empresas estrangeiras que oferecem jogos a brasileiros e apostas autorizadas por estados e pelo Distrito Federal. Loterias previstas em lei ficam fora da proibição. O texto está em vigor, mas precisa ser analisado pelo Congresso em até 120 dias para se tornar definitivo.
Reta final da eleição
A reta final das eleições de 2026 é marcada por uma série de disputas judiciais envolvendo o STF e o TSE. Segundo G1, o TSE já recebeu ao menos 450 ações de presidenciáveis, enquanto decisões do Supremo têm provocado atritos entre ministros. Nesta segunda-feira (28), Flávio Dino levou ao plenário do STF uma decisão relacionada à retirada de publicações sobre Nossa Senhora Aparecida. O calendário eleitoral também entra na fase decisiva: a propaganda gratuita termina em 1º de outubro e o primeiro turno será realizado no domingo (4). O TSE mantém regras específicas para propaganda digital e uso de inteligência artificial, na fase final da eleição.