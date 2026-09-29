A Câmara de Jundiaí realizou audiência pública para apresentar as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2026. Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, a receita corrente líquida acumulada em 12 meses chegou a R$ 3,658 bilhões, alta de 6,9% sobre o mesmo período de 2025. O superávit orçamentário foi de R$ 472 milhões. A despesa com pessoal ficou em 41,15% da receita ajustada, abaixo do limite prudencial de 51,3% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Na saúde, foram aplicados 27% dos recursos de impostos e transferências, enquanto a educação recebeu 27,3%. A dívida consolidada do município foi de R$ 65 milhões e apresentou os números fiscais.

Dois prefeitos, uma referência

Juvenal Rossi e Professor Rodolfo, que comandaram Várzea Paulista desde 2013, aparecem juntos em vídeo para apoiar a candidatura do atual vice-prefeito João Paulo a deputado estadual. A mensagem usa uma comparação com o mercado de trabalho: antes de contratar alguém, é comum buscar referências. Os dois destacam a trajetória de João Paulo na administração municipal, incluindo a atuação na Saúde e a participação na implantação do Hospital e Maternidade. O peso do depoimento está justamente nessa convivência administrativa. Juvenal acompanhou a chegada de João Paulo à Prefeitura, vindo da iniciativa privada e da engenharia. Rodolfo, posteriormente, ampliou essa participação na administração municipal e hoje tem João Paulo como vice-prefeito.