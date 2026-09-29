Publicidade de jogos de azar, identificação voluntária de residências onde vivem pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mudanças no Comitê das Crianças e alterações nas regras de funcionamento da própria Câmara estão entre os assuntos que chegam ao plenário nesta terça-feira (29), durante a sessão ordinária do Legislativo de Jundiaí. Ao todo, a Ordem do Dia reúne nove itens.

Um dos temas que pode provocar discussão é o Veto Parcial nº 28/2026, apresentado pelo prefeito Gustavo Martinelli ao Projeto de Lei nº 14.822/2026, de autoria do vereador Romildo Antonio (PDT). O projeto estabelece restrições à publicidade e à promoção de jogos de azar em espaços públicos e prevê o bloqueio do acesso a essas plataformas nas redes públicas de internet do município.

O Executivo vetou parcialmente a proposta, atingindo o dispositivo que determina o bloqueio das plataformas. Com isso, caberá aos vereadores decidir se mantêm ou derrubam o veto.