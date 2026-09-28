A OAB SP (Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo) deu início nesta segunda-feira (28) a uma mobilização estadual voltada à conscientização de estudantes sobre prevenção e enfrentamento às violências digitais. A programação, que se estende até quarta-feira (30), faz parte do Dia D e conta com a participação das 257 Subseções da OAB SP. Mais de 500 escolas estão cadastradas para receber palestras destinadas a alunos do 8º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, com o tema “Violências digitais: proteção, direitos e deveres”.

“O Dia D potencializa uma atuação que a OAB SP já desenvolve há anos nas escolas e amplia esse trabalho diante de uma realidade que exige cada vez mais informação e prevenção. Queremos levar conhecimento sobre direitos e deveres, orientar sobre como buscar proteção e preparar nossos advogados e advogadas para lidar com esse tema de forma responsável e adequada ao público adolescente”, afirma a vice-presidente da OAB SP, Daniela Magalhães.

A ação ocorre em um cenário de crescente exposição de crianças e adolescentes a riscos no ambiente virtual. Estudo do Unicef, realizado em parceria com a ECPAT International e a Interpol, aponta que 19% dos adolescentes brasileiros de 12 a 17 anos foram vítimas de exploração e/ou abuso sexual facilitados pela tecnologia em um período de um ano. O levantamento mostra também que 3% disseram ter sido alvo do uso de inteligência artificial para produzir imagens ou vídeos de conteúdo sexual com sua aparência.