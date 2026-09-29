A procura por acupuntura veterinária cresceu até 250% na região, acompanhando o aumento da busca por tratamentos complementares para cães e gatos, mas também para outros animais. Segundo dados levantados pela reportagem, o volume de sessões de uma profissional passou de 40 a 50 por mês para cerca de 140 atualmente. A técnica é utilizada principalmente em casos de dor, problemas de coluna e articulações, alterações neurológicas e cuidados com animais idosos.
A médica-veterinária Andrea Takada atua com acupuntura desde 2004 e acompanhou a mudança no perfil dos pacientes ao longo dos anos. “Quando comecei, recebia principalmente casos mais difíceis, como animais com paralisia ou que já tinham sido encaminhados para eutanásia. Hoje, além desses casos, tenho muitos pacientes que fazem acompanhamento de manutenção por problemas crônicos ou alterações estruturais”, afirma.
Segundo Andrea, os problemas de coluna e articulações estão entre os principais motivos que levam os tutores a procurar a técnica. “As dores agudas e crônicas, principalmente relacionadas à coluna, ainda representam grande parte da minha casuística. Também tenho observado uma procura crescente para o cuidado de animais idosos e com doenças crônicas”, explica.
Tratamento individualizado
Reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) como especialidade, a acupuntura é utilizada como terapia complementar e não substitui a avaliação ou os tratamentos convencionais. A sessão começa com uma avaliação detalhada do histórico e das condições do animal, seguida da definição dos pontos que serão trabalhados.
A médica-veterinária Lisa Barton, que atua com reabilitação de cães, gatos e equinos, também percebe aumento na procura. “Os responsáveis estão buscando cada vez mais qualidade de vida para os animais, e a área de reabilitação tem sido bastante procurada. A acupuntura é especialmente frequente em pacientes geriátricos e com dificuldade de locomoção por problemas ortopédicos”, relata.
A quantidade de sessões varia conforme o quadro de cada paciente. Lisa explica que o tratamento pode ser combinado com outras técnicas, como laser, eletroacupuntura, moxabustão e gua sha (terapia chinesa que faz uso de pedras). “Alguns animais não aceitam as agulhas, então temos outras técnicas da medicina tradicional chinesa. O intervalo também depende do caso e pode variar de duas vezes por semana a uma vez por mês”, afirma.
Resultados
Estudos brasileiros ajudam a dimensionar os resultados. Uma pesquisa com 181 cães encontrou sucesso na recuperação da locomoção em 69,5% dos casos neurológicos e 52,8% dos osteomusculares, com média de 7,6 sessões. Em outro estudo, com 98 gatos, 69,7% apresentaram melhora após o tratamento.
O Golden Retriever Thor, de 11 anos, começou a apresentar dificuldade para levantar e menor disposição para passeios. A tutora Camila Martins procurou a acupuntura como parte da reabilitação. “No começo, achei que fosse apenas por causa da idade. Eu estava apreensiva, porque não sabia como ele reagiria às agulhas, mas ele ficou muito tranquilo”, conta.
Com o tratamento, Camila percebeu mudanças na rotina. “Ele começou a levantar com mais facilidade e voltou a demonstrar mais disposição. Hoje ainda precisa de cuidados por causa da idade, mas está mais ativo e confortável. Voltou a brincar e até a pedir para passear”, relata.