A procura por acupuntura veterinária cresceu até 250% na região, acompanhando o aumento da busca por tratamentos complementares para cães e gatos, mas também para outros animais. Segundo dados levantados pela reportagem, o volume de sessões de uma profissional passou de 40 a 50 por mês para cerca de 140 atualmente. A técnica é utilizada principalmente em casos de dor, problemas de coluna e articulações, alterações neurológicas e cuidados com animais idosos.

A médica-veterinária Andrea Takada atua com acupuntura desde 2004 e acompanhou a mudança no perfil dos pacientes ao longo dos anos. “Quando comecei, recebia principalmente casos mais difíceis, como animais com paralisia ou que já tinham sido encaminhados para eutanásia. Hoje, além desses casos, tenho muitos pacientes que fazem acompanhamento de manutenção por problemas crônicos ou alterações estruturais”, afirma.