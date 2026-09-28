Depois de mobilizar escolas com o tema “Brincadeiras”, com cerca de 7.500 materiais distribuídos, a CDL Jundiaí e o Sincomercio Jundiaí e Região dão continuidade ao Concurso de Desenho. A nova etapa tem como tema “O Natal que eu quero para o futuro” e é voltada a alunos do 4º e 5º ano.

A iniciativa busca aproximar empresas, escolas e famílias em torno de valores que inspiram o futuro, como criatividade, educação, lazer e convivência familiar.

Podem participar alunos que receberem a ficha de participação por meio de lojas associadas à CDL Jundiaí e empresas contribuintes do Sincomercio Jundiaí e Região. As fichas estarão disponíveis a partir do dia 5 de outubro, na sede das entidades, localizada na rua Senador Fonseca, 651, no Centro de Jundiaí, para serem retiradas pelas empresas participantes e distribuídas aos estudantes.