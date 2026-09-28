Depois de mobilizar escolas com o tema “Brincadeiras”, com cerca de 7.500 materiais distribuídos, a CDL Jundiaí e o Sincomercio Jundiaí e Região dão continuidade ao Concurso de Desenho. A nova etapa tem como tema “O Natal que eu quero para o futuro” e é voltada a alunos do 4º e 5º ano.
A iniciativa busca aproximar empresas, escolas e famílias em torno de valores que inspiram o futuro, como criatividade, educação, lazer e convivência familiar.
Podem participar alunos que receberem a ficha de participação por meio de lojas associadas à CDL Jundiaí e empresas contribuintes do Sincomercio Jundiaí e Região. As fichas estarão disponíveis a partir do dia 5 de outubro, na sede das entidades, localizada na rua Senador Fonseca, 651, no Centro de Jundiaí, para serem retiradas pelas empresas participantes e distribuídas aos estudantes.
Os desenhos deverão ser entregues até 21 de outubro de 2026 e serão avaliados por um júri. Serão premiados os dois primeiros colocados, além da escola ou empresa responsável pela indicação do aluno vencedor, conforme as regras do concurso.
Prêmios
O aluno classificado em 1º lugar receberá um tablet, enquanto o 2º colocado será premiado com uma caneta tradutora scanner de texto.
Além da premiação, o desenho vencedor será publicado no Calendário de Mesa 2027 da CDL Jundiaí e do Sincomercio, dando destaque ao trabalho do estudante. A escola ou a loja responsável pela indicação do desenho vencedor também será reconhecida na premiação.
Para o presidente da CDL Jundiaí e do Sincomercio Jundiaí e Região, Edison Maltoni, a participação das escolas e dos alunos demonstra a importância de iniciativas que aproximam diferentes setores. “Ficamos muito felizes com a participação das escolas e dos alunos no nosso Concurso de Desenho e estamos animados com este novo tema de Natal. É uma iniciativa que estimula a criatividade e, ao mesmo tempo, aproxima empresas e famílias”, destaca.
A nova etapa do concurso reforça a proposta de criar momentos de integração entre o comércio e as famílias, utilizando a criatividade das crianças para refletir sobre o Natal e o futuro.