Itupeva recebe nesta terça-feira (29) e quarta-feira (30) o "Ônibus SP Por Todas", equipamento itinerante do Governo do Estado de São Paulo que oferece serviços de acolhimento, orientação e proteção voltados às mulheres.

Na terça-feira (29), o atendimento será realizado no Parque da Cidade, das 9h às 16h. Já na quarta-feira (30), a estrutura estará no CRAS Hortênsias, localizado na Rua Miguel dos Santos, nº 324, no Parque das Hortênsias, também das 9h às 16h.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso das mulheres aos serviços de proteção e enfrentamento à violência, levando atendimento especializado para diferentes regiões do município e aproximando a população da rede de apoio.