Itupeva recebe nesta terça-feira (29) e quarta-feira (30) o "Ônibus SP Por Todas", equipamento itinerante do Governo do Estado de São Paulo que oferece serviços de acolhimento, orientação e proteção voltados às mulheres.
Na terça-feira (29), o atendimento será realizado no Parque da Cidade, das 9h às 16h. Já na quarta-feira (30), a estrutura estará no CRAS Hortênsias, localizado na Rua Miguel dos Santos, nº 324, no Parque das Hortênsias, também das 9h às 16h.
A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso das mulheres aos serviços de proteção e enfrentamento à violência, levando atendimento especializado para diferentes regiões do município e aproximando a população da rede de apoio.
Durante a permanência do ônibus, serão oferecidos atendimentos individuais e em grupo, com a participação de psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais especializados.
Entre os serviços disponíveis estão orientações sobre direitos, informações sobre canais de denúncia e encaminhamentos para serviços da rede de proteção, como Delegacias da Mulher, Defensoria Pública e unidades de saúde.
As mulheres também poderão receber informações sobre o Ligue 190 e o aplicativo SP Mulher Segura, ferramentas que podem ser utilizadas para buscar ajuda e registrar situações de violência.
A estrutura funciona como um Centro de Referência Móvel Itinerante e foi planejada para oferecer atendimento com acolhimento, privacidade e sigilo, além de facilitar o acesso aos serviços públicos.
Não é necessário realizar agendamento. Para receber atendimento, basta comparecer a um dos locais nos dias e horários indicados.