No dia da eleição no domingo, 4 de outubro o transporte coletivo de Jundiaí terá uma operação especial, com tarifa gratuita das 7h às 18h e reforço em linhas que atendem diferentes regiões da cidade. A programação foi organizada pela Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) para atender à movimentação prevista durante o primeiro turno das Eleições 2026.

Ao todo, 22 linhas terão horários diferenciados, com ampliação da oferta de viagens e redução de até 50% nos intervalos. Durante o período de gratuidade, os passageiros poderão utilizar normalmente os ônibus do sistema municipal sem pagamento de tarifa.

Confira as linhas com operação especial