No dia da eleição no domingo, 4 de outubro o transporte coletivo de Jundiaí terá uma operação especial, com tarifa gratuita das 7h às 18h e reforço em linhas que atendem diferentes regiões da cidade. A programação foi organizada pela Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) para atender à movimentação prevista durante o primeiro turno das Eleições 2026.
Ao todo, 22 linhas terão horários diferenciados, com ampliação da oferta de viagens e redução de até 50% nos intervalos. Durante o período de gratuidade, os passageiros poderão utilizar normalmente os ônibus do sistema municipal sem pagamento de tarifa.
Confira as linhas com operação especial
•Linha 310 – Terminal Vila Arens – Parque da Cidade e Mundo das Crianças (via Avenida União dos Ferroviários e Terminal Hortolândia);
•Linha 524 – Terminal Central – Malota;
•Linha 527 – Terminal Central – Jardim Guanabara;
•Linha 546 – Terminal Eloy Chaves – Portal do Medeiros;
•Linha 547 – Terminal Eloy Chaves – Jardim Ermida;
•Linha 555 – Terminal Colônia – Roseira (via Toca);
•Linha 556 – Terminal Colônia – Spiandorello (via Jardim Caxambu);
•Linha 557 – Terminal Colônia – Ivoturucaia (via Windlin);
•Linha 561 – Terminal Cecap – Terra da Uva (via Parque Centenário);
•Linha 562 – Terminal Cecap – Morada das Vinhas;
•Linha 566 – Terminal Cecap – Jardim Adélia;
•Linha 582 – Terminal Rami – Paiol Velho;
•Linha 584 – Terminal Rami – Terra Nova;
•Linha 587 – Terminal Rami – Santa Marta;
•Linha 702 – Terminal Vila Arens – Mato Dentro;
•Linha 703 – Terminal Vila Arens – Bairro Rio Acima;
•Linha 704 – Terminal Vila Arens – Jardim Tarumã;
•Linha 706 – Terminal Vila Arens – São José da Pedra Santa (via Bairro Rio Acima);
•Linha 907 – Terminal Vila Arens – Terminal Hortolândia (via Vila Rio Branco e Jardim Florestal);
•Linha 917 – Terminal Vila Arens – Terminal Hortolândia (via Ponte São João e Jardim Carlos Gomes);
•Linha 928 – Terminal Rami – Terminal Central;
•Linha 962 – Terminal Cecap – Terminal Central (via Terminal Hortolândia).
As demais linhas, que já contam com uma oferta maior de horários, seguirão a programação normal prevista para o domingo.