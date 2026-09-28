O Jundiaí Empreendedora, portal da Prefeitura de Jundiaí que conecta empresas e pessoas que procuram emprego, vem ampliando parcerias. Quem busca uma oportunidade, pode começar com um simples cadastro no site. Para cadastrar seu currículo acesse aqui.
Enquanto isso, mais empresas que procuram profissionais para suas equipes têm aderido ao portal e, com isso, aumentando a oferta de vagas disponíveis para a população. A nova parceria é com uma fabricante de papéis, que utilizará o espaço Jundiaí Empreendedora para realizar processos seletivos.
A empresa também já confirmou participação na próxima edição do Emprego da Gente que será realizado no dia 14 de outubro, na Paróquia Santo Antônio no Anhangabaú, levando suas oportunidades para serem apresentadas aos trabalhadores.
Para a diretora de Fomento ao Comércio e Serviços, Cida Gibrail, a aproximação com as empresas é parte de um trabalho permanente para ampliar as possibilidades de contratação na cidade. “Estamos fortalecendo cada vez mais essa parceria com as empresas para trazer as vagas para o Jundiaí Empreendedora e facilitar o encontro com quem está procurando trabalho. Temos empresas chegando, temos oportunidades, e precisamos que os trabalhadores estejam cadastrados para que possamos fazer essa conexão”, explica.
A iniciativa integra o Desenvolve+, por meio do eixo Emprega+, que aproxima empresas com vagas abertas de pessoas que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. Além dos mutirões e processos seletivos realizados no espaço, o cadastro no Portal Jundiaí Empreendedora permite que os profissionais tenham seus currículos disponíveis para serem considerados nas oportunidades divulgadas pelas empresas parceiras.
Por isso, quem está procurando emprego ou quer mudar de trabalho deve se cadastrar e manter o currículo atualizado no portal. Quanto maior o número de profissionais cadastrados, maior a possibilidade de fazer o cruzamento entre os perfis dos trabalhadores e as vagas que chegam ao município.
“Nosso trabalho é trazer as empresas e criar as condições para que elas encontrem os profissionais que procuram. Agora, precisamos também que as pessoas façam a parte delas: entrem no Portal, cadastrem o currículo e mantenham seus dados atualizados. É assim que conseguimos transformar as vagas que chegam em oportunidades para a população”, reforça Cida.