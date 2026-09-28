O Jundiaí Empreendedora, portal da Prefeitura de Jundiaí que conecta empresas e pessoas que procuram emprego, vem ampliando parcerias. Quem busca uma oportunidade, pode começar com um simples cadastro no site. Para cadastrar seu currículo acesse aqui.

Enquanto isso, mais empresas que procuram profissionais para suas equipes têm aderido ao portal e, com isso, aumentando a oferta de vagas disponíveis para a população. A nova parceria é com uma fabricante de papéis, que utilizará o espaço Jundiaí Empreendedora para realizar processos seletivos.

A empresa também já confirmou participação na próxima edição do Emprego da Gente que será realizado no dia 14 de outubro, na Paróquia Santo Antônio no Anhangabaú, levando suas oportunidades para serem apresentadas aos trabalhadores.