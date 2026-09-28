Se você tem uma startup ou uma pequena empresa de base tecnológica e quer acelerar o seu negócio, essa é a sua oportunidade. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), lançou o edital de fluxo contínuo para o programa Inova+, no ecossistema de inovação Campus Jundiaí.
A iniciativa é voltada para empreendimentos em estágio inicial e em fase de validação de seus modelos de negócio, com ou sem CNPJ. Como o edital é de fluxo contínuo, a oportunidade fica aberta para que novas ideias e soluções cheguem ao ecossistema a qualquer momento.
Como se inscrever
Para participar da incubação, basta que a equipe tenha no mínimo duas pessoas, um protótipo ou produto mínimo viável (MVP) em fase de validação e atuação voltada para soluções tecnológicas.
Todos os detalhes, regulamentos completos e dados técnicos devem ser consultados diretamente no edital. As inscrições e o edital completo já estão disponíveis no portal Campus Jundiaí, neste link.
Para se inscrever diretamente, acesse o Formulário de Inscrição, neste link.
O diretor de Ciência e Tecnologia da SMDECT, Tiago Antunes, destaca a importância do programa para a cidade e para os empreendedores. “O programa Inova+ foi pensado para aproximar as startups do nosso ecossistema de inovação, oferecendo todo o suporte necessário para que boas ideias se tornem negócios sustentáveis, gerem impacto real e impulsionem a tecnologia no município”, afirma.
Como funciona o programa
As startups selecionadas terão direito a 12 meses de suporte gratuito em um dos ambientes de inovação da cidade. Durante esse período, os participantes contarão com:
- Capacitações, oficinas, workshops e encontros
- Plano individual de mentoria com especialistas do mercado
- Conexão com investidores, aceleradoras e ecossistema de negócios
- Suporte no acesso a linhas de crédito e desenvolvimento de soluções
Etapas do processo de seleção
A seleção das startups inscritas ocorre em três etapas simples e transparentes:
- Análise de pré-requisitos e avaliação inicial: avaliação das propostas por uma banca de especialistas.
- Entrevista e pitch: apresentação no formato pitch, com duração de 10 minutos, para demonstrar o potencial da solução.
- Anúncio dos selecionados e início das atividades: divulgação dos aprovados nos canais oficiais e alinhamento do kickoff.