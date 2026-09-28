28 de setembro de 2026
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INOVAÇÃO

Prefeitura de Jundiaí seleciona novas startups para incubação

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A iniciativa é voltada para empreendimentos em estágio inicial e em fase de validação de seus modelos de negócio, com ou sem CNPJ
A iniciativa é voltada para empreendimentos em estágio inicial e em fase de validação de seus modelos de negócio, com ou sem CNPJ

Se você tem uma startup ou uma pequena empresa de base tecnológica e quer acelerar o seu negócio, essa é a sua oportunidade. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), lançou o edital de fluxo contínuo para o programa Inova+, no ecossistema de inovação Campus Jundiaí.

A iniciativa é voltada para empreendimentos em estágio inicial e em fase de validação de seus modelos de negócio, com ou sem CNPJ. Como o edital é de fluxo contínuo, a oportunidade fica aberta para que novas ideias e soluções cheguem ao ecossistema a qualquer momento.

Como se inscrever

Para participar da incubação, basta que a equipe tenha no mínimo duas pessoas, um protótipo ou produto mínimo viável (MVP) em fase de validação e atuação voltada para soluções tecnológicas.

Todos os detalhes, regulamentos completos e dados técnicos devem ser consultados diretamente no edital. As inscrições e o edital completo já estão disponíveis no portal Campus Jundiaí, neste link.

Para se inscrever diretamente, acesse o Formulário de Inscrição, neste link.

O diretor de Ciência e Tecnologia da SMDECT, Tiago Antunes, destaca a importância do programa para a cidade e para os empreendedores. “O programa Inova+ foi pensado para aproximar as startups do nosso ecossistema de inovação, oferecendo todo o suporte necessário para que boas ideias se tornem negócios sustentáveis, gerem impacto real e impulsionem a tecnologia no município”, afirma.

Como funciona o programa

As startups selecionadas terão direito a 12 meses de suporte gratuito em um dos ambientes de inovação da cidade. Durante esse período, os participantes contarão com:

  • Capacitações, oficinas, workshops e encontros
  • Plano individual de mentoria com especialistas do mercado
  • Conexão com investidores, aceleradoras e ecossistema de negócios
  • Suporte no acesso a linhas de crédito e desenvolvimento de soluções

Etapas do processo de seleção

A seleção das startups inscritas ocorre em três etapas simples e transparentes:

  • Análise de pré-requisitos e avaliação inicial: avaliação das propostas por uma banca de especialistas.
  • Entrevista e pitch: apresentação no formato pitch, com duração de 10 minutos, para demonstrar o potencial da solução.
  • Anúncio dos selecionados e início das atividades: divulgação dos aprovados nos canais oficiais e alinhamento do kickoff.

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