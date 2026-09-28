Se você tem uma startup ou uma pequena empresa de base tecnológica e quer acelerar o seu negócio, essa é a sua oportunidade. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), lançou o edital de fluxo contínuo para o programa Inova+, no ecossistema de inovação Campus Jundiaí.

A iniciativa é voltada para empreendimentos em estágio inicial e em fase de validação de seus modelos de negócio, com ou sem CNPJ. Como o edital é de fluxo contínuo, a oportunidade fica aberta para que novas ideias e soluções cheguem ao ecossistema a qualquer momento.

Como se inscrever

Para participar da incubação, basta que a equipe tenha no mínimo duas pessoas, um protótipo ou produto mínimo viável (MVP) em fase de validação e atuação voltada para soluções tecnológicas.